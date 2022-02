Quando si prova un forte dolore in qualche parte del corpo è normale voler rimediare sperando che passi il prima possibile. D’altronde, sensazioni fastidiose come il mal di testa o alla schiena non piacciono a nessuno e possono creare disagi notevoli.

I periodi di stress, il sonno carente o semplicemente la postura errata del corpo possono farci incappare in queste problematiche assai diffuse. Di norma, la prima soluzione alla quale si pensa è quella di assumere dei farmaci che possano alleviare il dolore. E per questi casi gli analgesici come il paracetamolo sembrerebbero tra i più indicati.

Sebbene si possa rivelare un aiuto importante per trattare dolori di questo genere, il paracetamolo potrebbe presentare degli effetti collaterali. Non solo se assunto in dosi errate, ma anche insieme ad altri farmaci specifici. Pochi sanno infatti che il paracetamolo potrebbe essere sconsigliato con alcuni tipi di farmaci.

Cosa c’è da sapere su questo famoso antidolorifico

Il paracetamolo sarebbe un farmaco estremamente utilizzato per trattare diverse condizioni di salute. Oltre a mal di testa o alla schiena sarebbe indicato per abbassare la febbre, curare le distorsioni o il fastidio ai denti. In generale, sarebbe utile come rimedio nei casi di dolore lieve o moderato.

Se assunto nelle dosi consigliate dal medico o sul libretto illustrativo, difficilmente il paracetamolo causerebbe effetti collaterali. L’importante è non esagerare con le quantità, soprattutto nel caso il dolore aumenti.

Dovrebbe prestare maggiore attenzione, però, chi rientra in alcune categorie di individui a rischio. Tra queste gli alcolisti, chi soffre di malnutrizione o è nettamente sotto il peso ideale e chi ha problemi a fegato o reni. Addirittura, in alcuni casi se ne sconsiglierebbe l’uso.

Pochi sanno che il paracetamolo potrebbe essere sconsigliato se si stanno già assumendo questi determinati farmaci

Non è sempre necessario ottenere la ricetta medica per procurarsi il paracetamolo, ma tutto dipende dalle dosi di cui si ha bisogno. Per gli studi, chi ha specifici problemi di salute e si sta già curando con farmaci appositi dovrebbe pensarci due volte prima di assumerlo.

Infatti, questo farmaco potrebbe essere sconsigliato nel caso ci si curi con warfarin, lixisenatide, metoclopramide, colestiramina e chetoconazolo. Ma l’elenco proseguirebbe e comprenderebbe anche alcuni farmaci impiegati per trattare tumori, convulsioni e infezioni fungine o batteriche.

Per ogni dubbio circa l’assunzione si consiglia di leggere attentamente il foglietto illustrativo. Oppure, meglio ancora, consultiamo uno specialista che possa indicarci il corretto utilizzo di questo farmaco.

