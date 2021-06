Il nostro organismo abbonda di calcio, il 99 per cento è presente nello scheletro. Il calcio ha una funzione importante per la contrazione di tutti i muscoli, per la coagulazione del sangue e aiuta il buon funzionamento di molti enzimi.

Tutti motivi per cui è fondamentale assumere attraverso una dieta equilibrata, calcio tutti i giorni. Ma attenzione, pochi sanno che il nostro organismo può assumere il calcio non sono solo dal latte e dai suoi derivati ma anche da altri alimenti. Ad esempio, un ruolo molto importante lo svolgono anche la frutta e la verdura.

Le verdure e la frutta sono una valida alternativa a chi ha bisogno di assumere calcio ma è intollerante al lattosio, oppure per chi ha deciso di seguire ad esempio una dieta vegana.

Le erbe aromatiche

Le erbe aromatiche come il rosmarino, il basilico, la menta, il timo, la salvia, la maggiorana, l’origano vengono aggiunte alle pietanze per dare più sapore, oppure vengono utilizzate per la preparazione delle tisane.

Il loro utilizzo è importante perché contribuiscono ad apportare il calcio al nostro organismo.

I legumi

Tra i legumi quelli che contengono più calcio sono i fagioli bianchi e seguono subito i ceci, le fave secche, le lenticchie, i lupini e i fagioli borlotti.

Ultimamente sono molto utilizzati nella nostra cucina i fagioli di soia. Questi legumi contengono un’alta percentuale di calcio, oltre al magnesio, alle vitamine e al potassio.

Tra i vari semi, quello più ricco di calcio è il sesamo, solitamente utilizzato per il pane e i grissini.

La frutta secca come le mandorle, le nocciole, i pistacchi, le noci, aggiungendoli alla colazione del mattino, oppure alle insalate, o come spuntino tra un pasto principale e l’altro, danno al nostro organismo la giusta quantità di calcio giornaliera.

Le arance

Le arance non contengono solo la vitamina C, ma sono uno dei pochi frutti che apportano al nostro organismo una grande quantità di calcio.

Le verdure a foglia

Le verdure a foglia verde come gli spinaci, la rucola, la cicoria, le bietole, i carciofi, ecc., oltre a contenere fibre e folati, sono preziose anche per il loro contenuto di calcio.