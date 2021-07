Sembra che i ricercatori negli ultimi anni stiano demolendo uno dopo l’altro i capisaldi, le certezze che ci eravamo posti in tema di nutrizione.

Chi non è mai stato dal dietologo o dal medico per farsi consigliare una dieta e ha ricevuto un lungo elenco di pasti con verdure crude o bollite?

Contrordine! Basta con le tristi patate lesse accompagnate da un’altrettanto triste sogliola al vapore! Diciamo addio alla carotina cruda con il deludente petto di pollo lesso.

La scienza ha premiato il gusto e tutti noi poveri tapini alla ricerca della linea perduta possiamo ora sperare nel recupero dei sapori!

Pochi sanno che il miglior modo per cuocere le verdure è questo!

Le verdure devono essere saltate in padella con olio di oliva: questo è il modo più salutare per gustarle.

Uno studio del 2016 condotto dall’Università di Granada, ha dimostrato come le verdure saltate in padella con olio evo, riescano a mantenere invariati i principi nutritivi delle verdure rispetto a quelle bollite.

Con la bollitura le verdure perdono queste sostanze:

antiossidanti;

sali minerali;

vitamine.

Non è finita qui! La ricerca pubblicata su Food Chemistry ha dimostrato come addirittura la cottura per immersione nell’olio sia più salubre della bollitura. Una scoperta dalla portata rivoluzionaria se pensiamo che fritti, fritture e friggitrici sono stati messi al bando dalle cucine di chi segue un regime dietetico.

Cristina Samaniego Sanchez, la responsabile dello studio condotto dall’Università di Granada, ha affermato come la cottura per immersione in olio evo aumenti i composti fenolici, i potenti antiossidanti contenuti nella verdura. E questo è stato dimostrato per patate, pomodori, melanzane e zucca.

Infatti i ricercatori hanno misurati i 18 componenti fenolici presenti e potremmo dirla in gergo sportivo: frittura batte cottura a vapore o bollitura due a zero!

Inoltre le verdure bollite, proprio perché intrise di acqua, rallentano la digestione.

Soprattutto le verdure fritte o saltate stimolano l’attività epatobiliare e quindi del fegato. Le verdure bollite non svolgono tale funzione.

Infine l’indice glicemico della verdura: bollendo le verdure si va ad aumentare l’indice glicemico.

Per approfondire: ecco la ricetta che ci conquisterà e che segue proprio le indicazioni dello studio spagnolo.