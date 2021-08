Con l’avanzare dell’età impariamo a prenderci cura di noi stessi. Le visite di routine non mancano e iniziamo a dare importanza alla prevenzione.

Abbiamo scoperto da poco che “bastano pochi grammi di questi alimenti per prevenire tumore al seno e obesità”.

E ci ha stupito scoprire che “il tumore allo stomaco potrebbe essere facilmente evitato con questo alimento”.

Ma come prevenire anche solo il più comune diabete?

Grazie a questa lettura scopriremo un’abitudine molto comune che potrebbe mettere a rischio la nostra salute.

Pochi sanno che il diabete arriva anche per questa cattiva abitudine molto comune

Quando cresciamo aumentano le malattie che possono danneggiare il nostro corpo. E ovviamente la nostra salute.

Cerchiamo di fare attenzione principalmente all’alimentazione, ma a volte questo non basta.

Grazie ad un precedente articolo abbiamo scoperto che “la glicemia potrebbe essere ridotta facilmente con questo frutto squisito”.

Ma, senza rendercene conto, commettiamo quotidianamente un’azione che ci danneggia più del previsto.

Capita a tutti di guardare un film o una serie TV durante il giorno. O di stazionare davanti alla TV alla ricerca di un programma interessante.

Ma proprio la nostra cara TV mette a rischio la nostra salute.

Infatti, pochi sanno che il diabete arriva anche per questa cattiva abitudine molto comune. Da un recente studio è emerso che bastano 2 ore di TV al giorno per aumentare il rischio di diabete.

Senza tener conto delle malattie cardiovascolari. E si parla di un aumento tra il 20% ed il 15%.

Così, questa patologia cronica può darci delle complicanze gravi e, in alcuni casi, portare anche alla morte.

Ma come fare per non rinunciare alla TV e restare in salute?

Una pratica soluzione

Sappiamo tutti che la TV ci rilassa. E automaticamente accendiamo la TV o il nostro portatile per dare una pausa al nostro cervello.

Ma come possiamo fare per evitare l’insorgenza di questa dannosa patologia?

Se non pratichiamo regolarmente sport, ci basterà compiere un’unica azione.

Impariamo a guardare serie TV o film mentre utilizziamo la cyclette o il tapis roulant. In questo modo riusciremo comunque a staccare dalla giornata appena finita.

E riusciremo a scaricare tutte quelle energie negative che potrebbero anche impedirci di dormire bene.

Con un po’ di sano movimento potremo così concederci qualche ora di TV restando comunque in salute.