Tra i film di animazione più amati al Mondo figura senza alcun dubbio il capolavoro Il castello errante di Howl, prodotto dallo Studio Ghibli nell’ormai lontano 2004. Il castello errante di Howl è considerato una delle manifestazioni migliori del genio di Hayao Miyazaki e per un buon motivo: dalle atmosfere surreali e sognanti, questo film ha incantato grandi e piccini e continua ad essere celebrato in tutto il Mondo. Ma pochi sanno che il film è stato in realtà tratto da un romanzo e che per di più questo romanzo ha un seguito. Vediamo di che cosa si tratta.

Il castello in aria è il seguito della storia di Howl

L’autrice del romanzo, l’inglese Diana Wynne Jones, ha in realtà racchiuso la storia de Il castello errante di Howl in una trilogia. Il secondo capitolo della serie si chiama Il castello in aria e il terzo romanzo si intitola La casa per Ognidove. Ma i due capitoli successivi sono molto meno conosciuti del primo romanzo, da cui Miyazaki ha tratto il suo capolavoro. È un vero peccato, perché la trama de Il castello in aria è altrettanto coinvolgente.

Pochi sanno che Il castello errante di Howl ha un seguito, ecco di che cosa parla il secondo capitolo della saga

Il castello in aria è stato scritto nel 1990. Appartiene anch’esso al genere fantasy ed è ambientato nello stesso mondo de Il castello errante di Howl. Nonostante questo, potrebbe sembrare in un primo momento scollegato rispetto al primo capitolo. Il protagonista non è Howl, ma un venditore di tappeti di nome Abdullah, che si innamora di una principessa misteriosa dal nome Fior-della-Notte. Ma la storia è scollegata solo in apparenza dalle vicende del mago Howl, perché presto compariranno tutti i nostri personaggi preferiti. Fanno infatti la loro comparsa lo stesso Howl, ma anche Sophie, l’adorabile Calcifer e lo stesso castello magico di Howl.

Il terzo e ultimo capitolo si chiama La casa per Ognidove

Pochi sanno che Il castello errante di Howl fa in realtà parte di una trilogia. Il terzo capitolo della serie, scritto nel 2008, è La casa per Ognidove, che parla della misteriosissima abitazione di un mago ricca di vie segrete, portali verso altri luoghi e sorprese nascoste. Anche qui fanno la loro comparsa i protagonisti del primo romanzo, tra cui Howl, Sophie e Calcifer.

