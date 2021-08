Per un organismo in salute è necessario l’apporto giusto di vitamine, che si raggiunge proprio grazie ad un’alimentazione variegata di frutta, verdura e pesce. Seguire una dieta sana ed equilibrata, un po’ di esercizio fisico e uno stile di vita sano sono le regole per una vita longeva. Mangiare diversi alimenti può contribuire ad integrare alcune carenze. Come ad esempio descritto nell’articolo “Pochi mangiano questo pesce ricchissimo di vitamina D e fonte universale di lunga vita”. Quest’oggi i nostri Consulenti illustreranno gli incredibili effetti che apporta una vitamina contenuta in molti cibi, importantissima per lo sviluppo di cervello e sistema nervoso.

Pochi sanno che il cancro al pancreas si può allontanare con questa comunissima vitamina, si tratta in particolare della vitamina B6. Fonti alimentari di questa vitamina sono cereali integrali, uova, latte e formaggi, cavolfiori, fagiolini, ceci, lenticchie, patate, frutta secca, pollo, crostacei, salmone e tonno. Come riportato dall’Istituto Superiore di Sanità, questa vitamina stimola le funzioni cerebrali mantenendo sano il sistema nervoso e il sistema immunitario del nostro organismo. Il suo fabbisogno giornaliero varia a seconda dell’età. Nella fascia d’età 18-59 anni è di 1,3 mg, dai 60 anni è di 1,5 mg per le donne e 1,7 mg per gli uomini.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Pochi sanno che il cancro al pancreas si può allontanare con questa comunissima vitamina

I Consulenti di ProiezionidiBorsa hanno spesso illustrato come alimentazione e stile di vita sano possano diminuire il rischio di tumori. Questi, purtroppo, dopo le malattie cardiovascolari, sono la seconda causa di morte. I fattori di rischio modificabili sono associati proprio ad un regime dietetico non corretto e abusi di fumo e alcol. Ecco perché è necessario integrare la nostra alimentazione con cibi sani e ricchi di vitamine. Secondo numerosi studi la vitamina B6, oltre ad apportare benefici al sistema nervoso e immunitario, può prevenire il rischio del cancro al pancreas. Uno dei tumori più insidiosi, perché non dà segni e quando compaiono possono facilmente confondere, determinando una diagnosi spesso infausta.

Una recente ricerca ha comparato 9 studi epidemiologici per valutare l’impatto dell’assunzione della vitamina B6 sul rischio del cancro al pancreas. Dai risultati di questa analisi è emerso che l’assunzione di vitamina B6 potrebbe ridurre in maniera significativa il rischio di carcinoma al pancreas. Pertanto poiché rimangono ancora sconosciute le sue cause, un’alimentazione sana e ricca di vitamine è il primo passo per diminuirne il rischio.

Approfondimento

Si può vivere a lungo con l’antiossidante più potente, grande nemico del cancro al colon