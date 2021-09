Molti si chiedono quali siano le cause del cancro. La familiarità, sicuramente, è un fattore da non sottovalutare ma ci sono anche altre cause. Il fumo di sigaretta, la cattiva alimentazione, uno scorretto stile di vita, l’avanzare dell’età. E poi ci sono le patologie pregresse provocate dalle medesime cause.

Per esempio, se si mangiasse una quantità notevolmente eccessiva di grassi durante la propria vita si rischierebbero colesterolo cattivo e kilogrammi in eccesso. Questi provocano altri rischi come problemi cardiovascolari nonché altre malattie, come il cancro.

È come se fosse una ruota che gira, per cui tutto è collegato. Proprio per questo gli esperti suggeriscono di praticare dell’attività fisica, di mangiare sano ed equilibrato e di non fumare. La dieta ideale sarebbe quella mediterranea in cui sono compresi tutti i principali macronutrienti necessari all’organismo. Mangiare poco e spesso, introdurre maggiori quantità di fibre, praticare sport e fare attenzione alla quantità insieme costituiscono la chiave per stare bene.

Ciò nonostante, un altro fattore di rischio per il cancro in cui focalizzare la nostra attenzione è l’alcol. Un bicchiere di vino una volta ogni tanto è concesso, a meno che non si soffra di ipertensione. Ma in generale l’alcol e in particolare l’eccesso dello stesso, è assolutamente da evitare.

Pochi sanno che il cancro al cavo orale potrebbe arrivare abusando di queste sostanze

Secondo gli esperti, infatti, l’alcol è il nemico per eccellenza, insieme al fumo, della salute. Degli studi lo confermano, soprattutto per quanto riguarda la sua incidenza in vari tipi di tumore. Infatti, pochi sanno che il cancro al cavo orale potrebbe arrivare abusando di queste sostanze. Fanno parte del cavo orale, oltre alla bocca, la laringe, la faringe e l’esofago. Ma non dimentichiamo che nella maggior parte dei casi l’alcol “colpisce” il fegato e lo stomaco. Anche le donne devono stare attente all’eccessivo consumo di alcol poiché potrebbe causare il cancro al seno.

Ciò che fa male è l’etanolo contenuto nei cocktail ma questo è contenuto anche in quella bevande che reputeremmo innocue, come il vino e la birra.

Le beviamo spesso e siamo convinti che oltre a gonfiare la pancia non siano agli stessi livelli dei superalcolici. Non c’è cosa più sbagliata. Tutte queste bevande sono esattamente identiche a causa dell’etanolo ivi contenuto. Bere 3 birre, per esempio, eguaglia un superalcolico per la medesima quantità di etanolo. Per cui concediamoci un bicchiere di vino una volta ogni tanto o una birra piccola.

Sicuramente meglio se si optasse per la birra senza alcol ma ancora meglio se si decidesse di bere solo acqua.