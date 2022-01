In molta parte dell’Italia queste sono le notti più fredde dell’anno. Gelate notturne che al Nord arrivano a meno 10 gradi anche in pianura. E una delle prime immagini del risveglio sono quei poveri passerotti intirizziti. Vagano nell’erbetta ghiacciata alla ricerca di cibo. Nei cortili e nei garage dei condomini nella speranza di trovare qualche briciola. Come hanno però ricordato sia il WWF che la LIPU, le briciole di pane non sarebbero ideali per la loro alimentazione. Non è una questione di gusti, poverini. Loro mangerebbero tutto, ma di nutrienti. Pochi sanno che i passerotti e i pettirossi sono golosissimi di questi avanzi molto più energetici del pane semplice.

Ma che buono il panettone

Hanno ragione ancora una volta i nostri bambini quando durante le feste ci dicono di dare il panettone ai passerotti. E chissà quanto ne abbiamo avanzato durante le feste appena terminate. Ricordano gli esperti che il panettone sarebbe una vera e propria bomba energetica per i nostri piccoli amici con le ali. Oltre all’energia degli zuccheri, possiede infatti canditi e soprattutto uvetta sultanina. Questo alimento che è un vero e proprio veleno per i nostri cani, ma una golosità pura per i passerotti. E non solo ne vanno ghiotti, ma servirebbe loro proprio per accumulare energia vitale.

Da sempre siamo abituati a scuotere la tovaglia e affidare le briciole di pane avanzate agli uccellini. Ma, dovremmo tenere in considerazione una cosa importante: gli uccellini e i merletti si muovono tutto il giorno. La loro costante ricerca di cibo, soprattutto nelle mamme, li obbliga a spendere tantissime energie. E il pane serve solo all’inizio. Gonfia e sazia per un po’, ma poi la benzina finisce e il volatile arranca. Indebolendosi, ovviamente diventa anche preda più facile per i predatori che lo circondano. Tra cui i gatti dei nostri giardini. Sempre pronti all’offensiva. Ecco, allora, come suggeriscono gli esperti che frutta secca, semi di avena e crusca, semi di frutta sarebbero gli alimenti ideali per i passerotti.

Come gestire il conflitto d’interessi casalingo

Abbiamo detto che esiste il rischio di nutrire i passerotti, ma esporli alla caccia dei nostri gatti. Ecco, allora che gli esperti consigliano 2 cose:

non far mancare gioco e attività fisica e di sfogo;

garantire una dieta ricca di proteine.

Teoricamente, il nostro micetto, pur essendo un predatore istintivo, sarebbe meno travolto dalla passione di prendersela coi poveri e affamati uccellini.

