L’inverno è arrivato con le sue temperature rigide in tutta l’Italia. Noi ci copriamo con piumini, sciarpe e cappelli e indossiamo calze pesanti. Ma ci siamo chiesti come affrontano il freddo i nostri amici animali?

I cani possono affidarsi solo alla loro pelliccia. Tuttavia non tutte le razze sono dotate di un mantello fitto e pesante. Anche i gatti di casa, proprio perché disabituati alle condizioni esterne, in questa stagione potrebbero soffrire.

A differenza dei cugini che vivono fuori, gli amici felini casalinghi sono sensibili a colpi d’aria e sbalzi di temperatura. Pochi sanno che i gatti soffrono molto il freddo ed ecco come proteggerli per non avere cattive conseguenze.

Bisogna fare ancor più attenzione se viviamo con animali anziani. In questo articolo, la Redazione di ProiezionidiBorsa si propone di fare una piccola guida per evitare che il nostro gatto si ammali.

Come proteggere dal freddo i gatti che vivono in casa

I gatti sono animali abbastanza forti e sono in grado di adattarsi al freddo. Il problema sopraggiunge quando le temperature scendono sotto zero. Quelli che vivono all’esterno potrebbero essere colpiti da ipotermia. Per questo si dovrebbe sempre garantire loro un posto al chiuso dove ripararsi.

I gatti di casa, invece, paradossalmente, sopportano meno le basse temperature. Per favorirli, la casa dovrebbe avere una temperatura che oscilla tra i 20 e i 25 °C. Vero è che temperature così alte, specialmente in camera da letto, possono nuocere alla nostra salute. In questo articolo, infatti, sveliamo quale sia la giusta temperatura della camera da letto per dormire sogni tranquilli.

Se la temperatura si aggira intorno ai 15 °C, il gatto cercherà luoghi caldi e fonti di calore. Termosifoni, stufette, climatizzatori, sono perfetti per dar loro il calore desiderato. Possono rappresentare un aiuto le cucce chiuse in materiali caldi, come ad esempio il pile.

Se abbiamo un gatto anziano, il rischio è che umidità e freddo gli creino problemi di artrite. Difficoltà di deambulazione, dolori alle giunture, incapacità a saltare sarebbero le conseguenze più comuni ed evidenti. In questi casi, bisogna aiutare il gatto a raggiungere i nascondigli più caldi con facilità.

L’alimentazione in questa stagione è fondamentale sia per gatti giovani che meno giovani. Tutti gli animali, come noi del resto, in inverno tendono a mangiare di più. In questo modo si assicurano le riserve di grasso necessarie per sopportare il freddo.

Se il nostro gatto rabbrividisce spesso, allora sta usando le sue energie per riscaldarsi. In quel caso cerchiamo di dargli una razione maggiore di cibo, a temperatura ambiente, magari suddividendolo in più pasti. Evitiamo cibi che abbiano carboidrati e alimentiamo il gatto con grassi e proteine.