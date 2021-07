Quando si va in palestra uno degli obiettivi che ci si pone è quello di potere aumentare la nostra forza fisica soprattutto per passare da esercizi più semplici ad esercizi sempre più complicati e potenti.

Il motivo è che si vuole raggiungere un tono muscolare sempre più forte oltre che una forma fisica migliore. I metodi sono tanti e consultandosi con il nostro personal trainer è possibile trovare la scheda migliore per noi. C’è però una recente scoperta che sembra possa essere molto utile in questo caso.

Infatti, pochi sanno che i denti possono far aumentare forza e resistenza in palestra. Proprio così questa parte del corpo può permetterci di migliorare la forza dei nostri muscoli. Ma come?

Recenti studi scientifici portati avanti dall’Università di Milano e dall’Università di Charleston nella Carolina del Sud in America hanno affermato questa cosa. Ovvero è possibile migliorare la forza muscolare grazie all’utilizzo di un bite sportivo.

È stato scoperto come l’uso del bite sportivo possa ridurre le cosiddette dispersioni di forza causate da tensioni muscolari non volute che solitamente si verificano quando si è sotto sforzo.

Queste tensioni aumentano il consumo di energia senza però produrre un lavoro utile per noi che ci alleniamo. Con il bite, è possibile scaricare queste tensioni su di esso.

In questo si permetterà al nostro corpo di indirizzare in modo pieno e sicuro tutta l’attività muscolare negli sforzi che si stanno facendo in quel momento.

Chi ha cominciato ad utilizzare il bite sportivo

I primi ad approfondire i benefici di questo studio e la sua efficacia sono state il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) nella sua divisione di ricerca e sperimentazione.

Inoltre, è stato sperimentato anche dalla commissione medica Federazione Italiana Sport Invernali (FISI). Da qui piano piano molti nel calcio, nella Formula 1, nel golf e nella moto stanno usando il bite scoprendone i suoi benefici e questo ha portato alla sua diffusione anche tra gli atleti amatoriali.

Infine sembra che il bite migliori anche la forza isometrica che è un parametro importante per quelle attività connesse al fitness e al wellness. Ovviamente è sempre bene consultarsi con il proprio personal trainer per capire se è comunque una cosa adatta a noi.

Inoltre è pure utile chiedere anche un parere medico per maggiore sicurezza. Detto ciò però sembra che l’uso di questo strumento si stia dimostrando molto efficace per chi voglia migliorare la propria forza muscolare.