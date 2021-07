Il riciclo creativo è un modo fantastico di dar vita a oggetti vecchi ed inutilizzati. Esso permette infatti di realizzare meravigliose creazioni con prodotti di scarto o recupero. Su Proiezioni di Borsa si possono trovare numerosi articoli sulla magica arte del fai da te e su favolose creazioni realizzate con l’ausilio di materiali di recupero ed oggetti comuni.

Ecco com’è possibile rendere delle semplici cassette di legno per la frutta un’opera d’arte della mobilia fai da te.

Pochi sanno che grazie a questi oggetti si potrà realizzare un meraviglioso mobile

Davvero facile e di veloce realizzazione, questo mobile risulterà essere molto economico e divertente da costruire. Il necessario per farlo dipende molto dalla grandezza del mobile che si vuole ottenere. Saranno sufficienti delle cassette di legno per la frutta (possibilmente uguali o il più simili possibile fra loro), un martello e dei chiodi. Per fare le cose a regola d’arte sarà necessario avere anche della carta vetrata o materiale simile per migliorare l’aspetto del legno e/o dell’impregnante e della vernice.

Procedimento da effettuare per la realizzazione del progetto

Pochi sanno che grazie a questi oggetti si potrà realizzare un meraviglioso mobile in pochi semplici passi:

pulire per bene le cassette e, se lo si ritiene necessario, con della carta vetro o simile, livellare il legno e renderlo liscio;

passare una mano di impregnante per legno e, dopo aver lasciato asciugare, dipingere le cassette (si ricorda che non è essenziale effettuare questo passaggio, se l’aspetto rustico del legno piace è possibile evitare di trattarlo e lasciarlo dunque al naturale);

in base alla grandezza che si vuole ottenere, impilare le varie cassette di legno e fissarle per bene con l’ausilio di chiodi e martello.

Nel caso in cui il mobile risulti essere molto grande, molto alto o debba contenere molti oggetti di un certo peso, risulta essere fortemente consigliato tassellare l’oggetto al muro per evitare cadute accidentali, anche pericolose.

Il mobile è pronto per essere riempito di oggetti, abiti, cibo, piante o libri. Davvero versatile, di veloce realizzazione e molto grazioso, questo capolavoro renderà fieri il costruttore, permetterà di risparmiare sulla mobilia ed eviterà inutili sprechi.