Stando ai dati Istat del 2020 almeno 1 italiano su 3 praticherebbe sport nel nostro Paese. Statistiche che partono addirittura dai 3 anni di età. All’interno di queste percentuali, poi, 1 su 4 fa sport in maniera costante e continuativa. A livello singolo, di squadra o con le iscrizioni a corsi e palestre. Di contro, purtroppo circa il 25% degli italiani proprio non vuole saperne di fare sport e attività fisica. Un vero peccato perché l’attività sportiva aiuta e ci mantiene giovani. Parlando proprio di discipline sportive, pochi sanno che gli esperti consiglierebbero questo sport per snellire i fianchi e rendere i glutei d’acciaio. Vediamo qual è e come potrebbe aiutarci.

La sana rivalità tra Francia e Inghilterra

Per alcuni secoli Francia e Inghilterra sono state acerrime rivali, dando luogo a sfide epiche. Non possiamo dimenticare l’eroina francese Giovanna d’Arco, protagonista proprio di questi combattimenti. Non siamo in campo bellico, ma la rivalità tra francesi e inglesi riguarda lo sport che potrebbe snellire i nostri fianchi. Ufficialmente il tennis sarebbe infatti nato in Inghilterra nel 1873/4. Ma la sua origine è molto probabilmente legata al gioco della pallacorda, inventato dai transalpini. Per buona pace degli inglesi che rivendicano anche la nascita del calcio, potremmo quasi dire che per il tennis siamo un set pari.

Pochi sanno che gli esperti consiglierebbero questo sport per snellire i fianchi e rendere i glutei d’acciaio

Molto in voga negli anni ’70 e ’80 grazie anche ai successi dei nostri tennisti più famosi come Panatta e Pietrangeli, questa disciplina conobbe poi un periodo di calo. Non dovuto al suo fascino che rimane comunque immutato, ma all’arrivo di altri sport e discipline parecchio pubblicizzati. Ancora oggi sono comunque tantissimi gli italiani che amano praticare questa disciplina, secondo molti, tra le più rilassanti. Come dimenticare la mitica partita a tennis tra Fantozzi e Filini nella nebbia del loro fantomatico circolo tennistico. Vediamo però perché secondo gli esperti il tennis sarebbe lo sport indicato per combattere l’adipe di troppo posta lungo i fianchi.

Molto adatto alle donne

Sono soprattutto gli uomini a praticare tennis, ma questa disciplina sarebbe particolarmente adatta alle donne. I movimenti e le azioni che si fanno in una partita di tennis andrebbero infatti a contrastare:

il grasso sui fianchi;

l’adipe sulle cosce;

la cellulite sul sedere.

Ovviamente per vedere dei risultati sul nostro fisico, dovremmo effettivamente praticare il tennis come i giocatori costanti e attivi. Stare fermi in mezzo al campo aspettando che arrivi la pallina non ci sarà di nessuna utilità. Secondo le statistiche in un’ora di tennis fatto bene potremmo arrivare a bruciare dalle 600 alle 800 calorie.

Approfondimento

Cosa mangiare e quando farlo dopo aver fatto jogging per recuperare al meglio