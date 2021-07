L’igiene e la protezione individuale sono importantissime. Soprattutto in epoca di Covid 19. Nei bagni di tutte le case si possono trovare gli irrinunciabili prodotti per la cura della persona. Sapone, schiuma da barba, shampoo, balsamo, lamette, deodoranti. Gli asciugamani, inoltre, non mancano mai.

Ma siamo davvero sicuri che essi si possono utilizzare solo in maniera “classica”?

Pochi sanno che gli asciugamani possono avere tanti usi inaspettati e incredibili

Ingegno e creatività

L’ingegno e la creatività dell’uomo lo spingono a cercare soluzioni sempre nuove e intelligenti. Ci sono parecchie cose, ad esempio, che si possono usare in maniera non ortodossa. Nelle prossime righe, in particolare, si prenderà in considerazione un oggetto molto comune.

Utilizzi casalinghi e non

Se abbiamo degli asciugamani vecchi e lisi, possiamo regalarli al nostro cane. L’amico quadrupede, infatti, sarà felicissimo. Apprezzerà questo oggetto molto di più della pattumiera. Per soddisfarlo, non dovremo spendere neanche un euro.

Un utilizzo che può sembrare scontato è all’interno della palestra o in piscina. Di sicuro tutti si asciugano il sudore dopo un esercizio faticoso. Pochi, però, usano l’asciugamano come tappetino per uscire dalla doccia. Questo ci proteggerà da infezioni e micosi.

Se ci si ferma a pensare, inoltre, si scopre che un asciugamano può essere convertito in un vero e proprio attrezzo prodigioso per allenarsi a casa. Si può attaccare alla maniglia di una porta e svolgere esercizi di tirata, assicurandoci preventivamente che non si rompa nulla, per evitare infortuni. Usare l’isometria e allenare bicipiti e tricipiti. Lo si può mettere sotto i piedi e, tramite lo scivolamento, esercitare gli addominali in posizione di plank.

Prendendo ago e filo, ancora, si possono creare delle fantastiche pattine per uscire dalla doccia. Si tratta di pantofole in piena regola che ci aiuteranno ad asciugare i piedi in maniera comoda.

Gli asciugamani, infine, sono degli ottimi paraspifferi da applicare a porte e finestre per difendersi dal freddo e dagli insetti.