Quando si fanno le pulizie di casa è bene tenere presente che anche le piante necessitano di essere spolverate. Come gli oggetti, anche loro si sporcano e questo li può portare ad avere delle occlusioni ai propri processi vitali. Per questo motivo se non si fa attenzione e non ce ne si prende cura la pianta rischia di non sopravvivere.

Si possono usare degli spray lucidanti che possono rendere belle e lucenti le foglie in poco tempo però c’è una contro indicazione. Infatti, essi non vanno che ad aggiungere uno strato di materiale essenzialmente estraneo che in più si va a mescolare con la polvere già presente.

Questo non porta ad alcun risultato soddisfacente per la pianta ma ci sono per fortuna altre soluzioni. Infatti, pochi sanno che esistono questi banali e semplici metodi casalinghi per avere delle piante lucide e pulite da fare invidia a chiunque.

Le piante a foglia piccola e grande

Iniziando dalle piante con la foglia medio-piccola come, ad esempio, il ficus benjamin, possiamo dire che è sufficiente usare un panno morbido e umido con cui lucidarle. Servirà molta pazienza ma il risultato è garantito.

In alternativa si può procedere portandole in giardino oppure nella doccia e lavarle con un getto a pioggia delicato lasciandole fuori ad asciugare al sole facendo nel mentre scolare il vaso dopo aver tolto il sottovaso.

Passando alle piante con la foglia grande come il ficus lyrata oppure le orchidee o il ficus elastica possono essere anche loro pulite con un panno umido e morbido. È importante farlo con questo prima di lucidare le foglie.

Quelle con le foglie frastagliate

Infine, abbiamo le piante a foglia delicata o anche molto frastagliata come ad esempio le felci. Queste piante trovano giovamento dall’essere bagnate direttamente sulle foglie e amano essere nebulizzate con una certa regolarità.

Con questo metodo si garantisce già un’ottima pulizia anche se è sempre un bene, almeno una volta al mese, metterle sotto l’acqua in particolare se hanno radici aeree.

Dopo la doccia, li stesso, è importante farle riposare e scolare via l’acqua in eccesso per un perfetto trattamento.

