Chi possiede un giardino intorno alla propria abitazione saprà benissimo che può essere soggetto a visite indesiderate. Stiamo parlando non di classici insetti ma bensì di topi, piccioni e soprattutto serpenti.

Le bisce sono solite abitare proprio questi ambienti. Anche se non sono pericolose per l’essere umano poiché non sono una specie che lo aggredisce, spesso risultano estremamente fastidiose perché rovinano il relax casalingo. In questo senso viene difficile godersi lo spazio verde disponibile insieme alla propria famiglia o amici.

Per questa ragione ci si può chiedere come fare per eliminare le bisce dal proprio giardino. In effetti, in pochi sanno che esistono queste piante e 2 incredibili animali per proteggere il giardino di casa dall’arrivo di questi fastidiosi serpenti.

Tenere in ordine il proprio giardino e piantare alcuni ortaggi

Bisogna partire dal presupposto che se le bisce arrivano nel nostro giardino è perché trovano un ambiente ospitale e del cibo. Loro si nutrono, infatti, di topi, insetti, lumache, rospi e lucertole che spesso abitano i giardini.

Questo accade soprattutto quando l’ambiente è fresco, umido e con l’erba alta. In poche parole, quando il nostro giardino è poco curato in tal senso. Per questo motivo è fondamentale tenere il nostro giardino ordinato e pulito, tagliando l’erba con frequenza.

Inoltre, è importante anche eliminare eventuali possibili nascondigli come le pile di legna accatastate. Altri rimedi naturali riguardano la coltivazione di alcuni ortaggi il cui odore non viene tollerato dalle bisce come, ad esempio, la cipolla e l’aglio. Un buon consiglio è quello di piantarne qualcuna in diversi punti del giardino.

2 animali da cortile che possono tenere lontane le bisce

Passando ad un altro rimedio, davvero pochi si possono immaginare che il tacchino e il pavone possono essere animali che risultano ottimi deterrenti per le bisce.

Sono considerati i cacciatori ecologici dei serpenti e possono essere allevati nel nostro giardino per tenere alla larga non solo le bisce ma qualsiasi tipo di rettile.

Concludendo bisogna tenere a mente questi consigli importanti per il nostro giardino. Il motivo è semplicemente questo. Davvero in pochi sanno che esistono queste piante e 2 incredibili animali per proteggere il giardino di casa dall’arrivo di questi fastidiosi serpenti.