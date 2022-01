Quando compriamo alcuni alimenti sappiamo già che ne useremo solo una parte. Pensiamo alla pasta o ai biscotti: le loro confezioni le gettiamo non appena finisce il prodotto. Tuttavia, c’è una parte di alimenti che è già confezionata naturalmente. Pensiamo alla frutta che ha la buccia come protettore naturale. Oppure, pensiamo alle uova che presentano i loro gusci. Ecco, la tentazione che ci viene è quella di buttarli via subito dopo l’utilizzo delle uova. Sono sporchi e si possono ulteriormente rompere costringendoci a dover ripulire tutto. Dunque, non aspettiamo troppo e gettiamo in pattumiera i gusci. Tuttavia, pochi sanno che esistono almeno 7 modi per riutilizzare i gusci rotti delle uova.

Non solo terriccio e compostabile per piante

Partiamo da una considerazione abbastanza conosciuta: i gusci di uova sono degli ottimi fertilizzanti. Li dobbiamo prima rompere per bene e poi mescolare con il terriccio che mettiamo alla base delle piante. Cerchiamo solo di togliere quella parte dei gusci che contiene degli eventuali resti di inchiostro. Questo terriccio particolare va messo sotto le piante che per loro natura crescono rapidamente. I gusci rotti daranno alle piante un giusto apporto di calcio e possono prevenire la formazione di marciume apicale di alcune tipologie di piante, come pomodori e peperoni.

Un’altra soluzione molto utile di riutilizzo dei gusci è quella di usarli come contenitori compostabili per piante. Infatti, possiamo inserire un po’di terra nel guscio e un seme. Quando poi la piantina sarà nata potremo travasare. Tuttavia, oltre a queste due soluzioni già abbastanza conosciute ce ne sono tante altre.

Ad esempio, i gusci possono rivelarsi dei grandi antiparassitari naturali. Infatti, se i mettiamo attorno alle piantine di insalata, molte lumache avranno più difficoltà a passare e quindi a rovinarle.

Anche per gli elettrodomestici della cucina i gusci possono aiutarci molto. Infatti, se li mettiamo in ammollo con l’acqua calda e aspettiamo qualche ora otterremo una miscela che elimina molti aloni come quelli creati dal vino e dal caffè dei bicchieri e delle tazze.

Pochi sanno che esistono almeno 7 modi per riutilizzare i gusci rotti delle uova

Sempre in cucina, i gusci possono essere molto utili per togliere lo sporco dalle pentole e padelle. Infatti, se strofiniamo dei pezzetti di guscio sulla parte interessata della pentola o della padella vedremo che si pulirà molto semplicemente.

Il lavoro dei gusci rotti non finisce qui: sono utilissimi anche per il bucato. Li possiamo mettere una federa e usarla come spugna per pulire i capi bianchi sporchi. Vedremo che torneranno bianchissimi.

Inoltre, se prendiamo uova biologiche e frulliamo per bene i gusci possiamo usarli come integratori di calcio.

Se mettiamo questa polvere a macerare con il succo di limone o aceto otteniamo anche una salsa gustosa per le insalate.

Infine, possiamo usare i gusci rotti per creare una maschera nutriente per la pelle. Montiamo l’albume con il guscio polverizzato e stendiamo il composto sulla nostra pelle cercando di evitare il contorno occhi.

