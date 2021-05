Pochi sanno che esiste un phon adatto ad ogni tipologia di capelli e dovremmo conoscerlo per averli sempre lucidi e voluminosi

Chiunque abbia dei capelli sulla testa ha preso in mano un phon almeno una volta nella vita. Pochi sanno però che esiste un phon adatto ad ogni tipologia di capelli e dovremmo conoscerlo per averli sempre lucidi e voluminosi. Spesso, infatti, ne scegliamo uno basandoci sulle pubblicità o sul prezzo. Ma ci sono delle precise caratteristiche che dobbiamo ricercare se abbiamo capelli lisci, fini, crespi o ricci. Vediamo subito quali sono.

Phon per capelli lisci, fini o voluminosi

Il problema dei classici phon e che possono facilmente danneggiare i capelli lisci e fini. Per questo, possiamo ritrovarci con capelli secchi e poco idratati. Per proteggerli adesso esiste una tecnologia molto diffusa. Apparentemente, gli asciugacapelli agli ioni sono perfetti per i capelli lisci e fini. Questi impediscono al capello di disidratarsi durante l’asciugatura, riducendo doppie punte e la caduta dei capelli. Se poi il nostro cappello non solo è liscio, ma ha anche un diametro considerevole, gli ioni possono comunque aiutare. Questa tipologia di asciugacapelli, infatti, permette di mantenere la piega più facilmente.

Phon per capelli ricci e crespi

In realtà, gli ioni possono giovare anche hai capelli ricci o crespi. Ci sono però altre caratteristiche a cui dobbiamo fare attenzione. La più conosciuta ed evidente è sicuramente la presenza di un accessorio fondamentale: il diffusore. Infatti, se vogliamo rispettare la forma morbida dei nostri ricci e delle nostre onde abbiamo bisogno di un diffusore. Utilizzandolo dal basso verso l’alto distribuisce il getto senza appiattirli. Assicuriamoci quindi che il nostro asciuga capelli includa questo accessorio.

Il phon dovrebbe anche essere potente, per ridurre al minimo la durata dell’asciugatura. Questi dovrebbero quindi riportare un valore fra i 1.800 e i 2.000 watt. Non solo, ma un asciugacapelli ideale per i ricci ha anche un getto freddo. Se utilizzato per completare l’asciugatura danneggiamo meno questo capello delicato e manteniamo meglio la piega.

Quindi, anche se pochi sanno, esiste un phon adatto ad ogni tipologia di capelli e dovremmo conoscerlo per averli sempre lucidi e voluminosi.

Un ultimo dettaglio a cui pochi pensano è il peso dell’apparecchio. Infatti, asciugare come si deve dei capelli ricci richiede generalmente più tempo rispetto a quelli lisci. Quindi, valutiamo anche questo aspetto per non dover usare il phon come peso da palestra mentre ci asciughiamo i capelli.