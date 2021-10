Mangiare bene è indubbiamente uno dei più grandi piaceri della vita che però, talvolta, ci mette davanti a dolorose scelte. Se in alcuni casi, infatti, siamo tenuti alla larga dalla buona cucina per paura dei grassi, in altri, evitiamo di cucinare per eliminare il problema delle pulizie. Tuttavia, pochi sanno che esiste un modo per mangiare più sano e non sporcare praticamente nulla unendo due modalità di cottura. In questo articolo vedremo come realizzare una perfetta cottura al cartoccio che sfrutta i vantaggi della cottura al forno e di quella al vapore.

I diversi tipi di cartoccio

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Le modalità di cottura al cartoccio sono molteplici e trasversali per ogni Paese nel Mondo. Specie nei Paesi tropicali, questo tipo di cottura viene eseguito dentro a foglie come quelle del banano o di alcune palme.

Quelli che vedremo noi, sono metodi certamente meno esotici ma più pratici, dato che utilizzeremo della comune carta da forno.

Infatti fortemente sconsigliato è l’utilizzo dell’alluminio che non dovrebbe essere utilizzato mai a contatto diretto con il cibo in cottura.

Pochi sanno che esiste un modo per mangiare più sano e non sporcare praticamente nulla

Cominciamo dal classico cartoccio a fagotto per il quale sarà sufficiente prendere la pietanza e porla al centro del foglio di carta forno. Sarà sufficiente chiudere proprio come fosse un fagottino e sigillarlo ben saldo con uno spago. Questo tipo di cartoccio è perfetto per cibi a pezzi come le verdure.

Se invece dovessimo cucinare alimenti per cui è importante preservare la forma, come il pesce, utilizzeremo il cartoccio a pacchetto.

Disponiamo il pesce al centro di un foglio di carta forno rettangolare lasciando circa 10 centimetri tra il centro e il bordo. Piegheremo un paio di volte i lati della carta da forno verso il centro per poi coprire il pesce sovrapponendo i due lati lunghi. A questo punto pieghiamo verso l’interno i 2 lati corti, facendo la classica chiusura del pacco regalo, e chiudiamo anche in questo caso con dello spago.

Come cuocere al cartoccio

Questo metodo di cottura sfrutta la naturale umidità degli alimenti lasciandoli saporiti, teneri e molto leggeri. Nel caso di alimenti più asciutti dovremo inserire una parte liquida come del brodo, del vino o dell’acqua. Il cartoccio deve essere inserito in forno già caldo a 200° per il tempo di cottura necessario per ottenere in modo facile un piatto gustoso e sano che lascia la cucina come nuova.

Approfondimento

Non olio burro e grassi ma questo segreto degli chef rende la pasta sempre cremosissima