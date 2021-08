L’estate è il momento perfetto per chi si vuole sbizzarrire in cucina con ricette super sfiziose a base di verdura e frutta di stagione.

Piatti veloci, semplici e leggeri ma completi che possono essere serviti come antipasti o come piatti unici.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Oggi si andrà alla scoperta di una interessante variante della più classica delle ricette estive: prosciutto e melone.

Una ricetta che rivisita la classica preparazione capace di unire semplicità e freschezza a ingredienti estivi e genuini.

Infatti, aggiungendo alcuni ingredienti ai classici prosciutto crudo e melone sarà possibile rendere unico questo antipasto. Eppure pochi sanno che è questa l’alternativa leggera e sfiziosa al solito prosciutto e melone.

La preparazione sarà a prova di principiante e porterà via solamente pochi minuti, non necessiterà di particolari utensili.

Ingredienti

100 grammi di prosciutto crudo;

1/2 melone;

2 gambi di sedano;

3 pomodori maturi;

300 grammi di insalata mista;

1 cetriolo;

basilico, quanto basta;

1 dl olio evo;

3 cucchiai di succo di limone;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Pochi sanno che è questa l’alternativa leggera e sfiziosa al solito prosciutto e melone

Prima di iniziare con la preparazione si consiglia di prendere il melone, i pomodori, il sedano, l’insalata e il basilico e lavarli accuratamente.

Una volta lavato sarà necessario dividere a metà il melone ed eliminare buccia e semi. Solo in seguito si potrà tagliare la polpa così ottenuta a cubetti. Mettere da parte il melone e occuparsi del sedano a cui andranno tolti i filamenti e che dovrà essere diviso a spicchi.

Come tipologia di insalata potrà essere utilizzata della lattuga, della riccia, della rucola e, in generale, qualsiasi varietà.

Tagliare a pezzettini il cetriolo, i pomodori e l’insalata prima di prendere le fette di prosciutto e suddividerle in circa quattro parti da unire al melone.

A questo punto si sarà pronti per preparare il condimento, sarà sufficiente prendere una ciotola e unire un pizzico di sale e pepe al limone. Mescolare il composto fino a quando sale e pepe non saranno sciolti. In seguito aggiungere l’olio e, con una frusta, mescolare fino quando non sarà tutto bene emulsionato.

Come ultimo passaggio prendere un’insalatiera e unire il melone con il sedano, gli spicchi di pomodoro, il cetriolo e il prosciutto crudo.

Condire il tutto con la salsa al limone e cospargere con pezzettini di basilico lavato in precedenza.

Approfondimento

Per un polpo morbido e gustoso basta provare queste 3 sorprendenti ricette estive