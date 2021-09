Nonostante nel Mondo muoiano circa 7 milioni di persone ogni anno a causa del fumo, la dipendenza da nicotina viene ancora ampiamente sottovalutata. Fumare è declassato a niente più che un brutto vizio, quando le evidenze scientifiche ne mettono in luce la pericolosità.

Purtroppo la nicotina crea una forte dipendenza. Per questo, la scelta di spegnere per sempre le sigarette non è soltanto questione di volontà. A volte c’è bisogno di un aiuto farmacologico.

Il rimedio più utilizzato è quello di sostituire le sigarette con altre fonti di nicotina, come cerotti, gomme o spray. Ma pochi sanno che è possibile smettere di fumare in 2 settimane con questi farmaci senza nicotina, già presenti sul mercato eppure spesso trascurati. Questi farmaci permettono di cessare del tutto l’assunzione di nicotina, diminuendo giorno dopo giorno gli effetti dell’astinenza da fumo.

Sono milioni i fumatori che, nonostante la buona volontà, non riescono a smettere di fumare. Questo è del tutto normale, visto che la nicotina è una delle sostanze che crea più dipendenza. In loro aiuto, però, arrivano dei farmaci, ancora poco noti, che agiscono direttamente sulla dipendenza e che possono far smettere di fumare in breve tempo. A parlarne in un articolo è l’esperto farmacologo della Fondazione Veronesi, che cerca di rispondere alle esigenze dei fumatori più incalliti.

Questi farmaci sono in grado di ridurre quello che in gergo chiamano craving, ovvero il desiderio di fumare. Al contempo, sminuiscono gli effetti dell’astinenza da fumo, come nervosismo, insonnia e fame. Inoltre, sono del tutto privi di nicotina, perché tentano di disintossicare completamente il paziente. Parliamo di vareniclina, citisina e bupropione.

Come agiscono i farmaci anti-nicotina

La vareniclina e la citisina sono farmaci molto studiati per la lotta a vari tipi di dipendenza. Un recente studio della Yale School of Medicine ha evidenziato i loro effetti benefici anche contro l’alcolismo. Ma è contro il fumo che questi due farmaci danno il meglio. Con la loro azione provocano un senso di disgusto nel fumatore, ogni volta che mette una sigaretta tra le labbra. Il disgusto è tanto acuto da poter produrre una cessazione del tabagismo in sole 2 settimane.

Altrettanto efficace è il bupropione. La peculiarità di questo farmaco è stimolare il rilascio di dopamina, producendo un piacere che sostituisce quello del fumo. Per un uso consapevole e mirato di uno di questi farmaci, è bene rivolgersi a un Centro Antifumo o al nostro medico di base.

