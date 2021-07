Vogliamo citare il titolo di un articolo comparso recentemente sul web di un’importante network americano che tradotto suona più o meno così: “se ne va una generazione di eroi lasciando spazio a una di stressati”. Il riferimento è più che chiaro, complice anche la pandemia, ci stanno lasciando i nonni nati con la Seconda Guerra Mondiale passando l’eredità a una o più generazioni complicate. Abbiamo preso spunto da questo titolo perché pochi sanno che è possibile curare lo stress con questi 3 eccellenti rimedi naturali. Vediamoli assieme cercando di capire come combattere uno stato negativo tipico di questi anni.

La papaya fermentata

Solitamente conosciuta come energizzante e ricostituente naturale attenzione che questo frutto tropicale è valido anche contro lo stress. Merito della sua ricchezza di fibre, vitamine e antiossidanti che rallentano l’invecchiamento e ci proteggono dalle malattie cardiovascolari. Limitare con successo l’aggressione dei radicali liberi e mantenerci giovani è il modo indiretto ma più semplice ed efficace per allontanare ansia e stress.

L’eleuterocco è una pianta “adattogena” ossia in grado di adattarsi alle nostre malattie e infiammazioni cercando di curarle. Una sorta di jolly da abbinare a ogni tipo di disturbo che non vogliamo curare con le medicine. Agisce sul sistema immunitario rafforzandolo, migliorando tutte le funzionalità del nostro organismo. È ideale anche per lo stress da periodo di lavori intensi, da ansia per motivi familiari e per cambiamenti importanti. Da secoli la medicina alternativa lo utilizza con successo.

La meno conosciuta di tutte

Se c’è una pianta davvero poco conosciuta ma efficace per curare lo stress è l’astragalo. Agisce alla grande sul metabolismo regolandolo nella sua corretta funzionalità. Assicura alle cellule un ciclo riproduttivo regolare e sano. Aiuta la mente nelle funzioni mnemoniche e cognitive, riducendo anche la pressione arteriosa grazie alla sua ricchezza di potassio. Queste sue azioni simultanee su cuore, cervello e intestino fanno sì che sia un ottimo antistress naturale.

