Pochi sanno che con questa parte spesso scartata dei broccoli si può preparare un menù da leccarsi i baffi

Quando pensiamo ai broccoli, il più delle volte pensiamo ai ciuffetti, protagonisti di antipasti, primi e secondi amatissimi. Anche con le parti meno nobili, tuttavia, si possono creare delle ricette semplici e originali. Le foglie, in particolare, il più delle volte vengono buttate. Un vero spreco: pochi sanno che con questa parte scartata del broccolo si può preparare un menù da leccarsi i baffi.

Risparmiamo denaro e premiamo il gusto con i broccoli

Utilizzare i broccoli nella loro interezza stimola il palato e fa bene al portafoglio. Con un po’ di inventiva, aumenteremo enormemente il numero di pasti ricavati da un singolo ortaggio. In un precedente articolo, abbiamo spiegato come pulire i broccoli al fine di evitare inutili sprechi.

Le foglie dei broccoli non sono soltanto “recuperabili”: sono estremamente versatili. Con esse si possono preparare, rapidamente e spendendo poco, antipasti, primi e secondi di grande impatto. Vediamo insieme come costruire un intero menù a partire dalle foglie dei broccoli.

L’antipasto

Gli involtini con le foglie sono un classico della cucina italiana. Con quelle del cavolo verza, ad esempio, si possono preparare i prelibati caponèt torinesi. Le foglie di broccolo si prestano a una ricetta simile. Possiamo riempirle di carne macinata e salsiccia, oppure, se siamo vegetariani o vegani, di verdure tritate. Vediamo quali passi seguire per preparare la variante senza carne:

Facciamo bollire le foglie in acqua salata;

Scoliamole, lasciamole raffreddare e poi tagliamole a metà, eliminando la venatura;

Ora passiamo al ripieno. Puliamo accuratamente la verdura che preferiamo e tagliamola a cubetti;

Mettiamo a soffriggere della cipolla nell’olio di oliva, aggiungiamo le altre verdure e continuiamo la cottura per qualche minuto. Assaggiamo per aggiustare di sale e pepe e spegniamo il fuoco;

A parte, trituriamo delle arachidi e poi uniamole alle verdure;

Ora disponiamo il ripieno nelle foglie, chiudiamole con uno stuzzicadenti e saltiamole in padella con un filo d’olio. Ecco pronti i nostri involtini vegani sani e deliziosi.

Il primo

Come primo, prepareremo delle gustosissime conchiglie con foglie e gambi di broccoli, mandorle e pancetta (di maiale o, per i vegetariani, di seitan). Ecco come procedere:

Tagliamo a strisce sottili gambi e foglie e lessiamoli per 10 minuti;

Cuociamo la pasta nell’acqua di cottura dei broccoli: acquisirà più sapore;

Rosoliamo la pancetta in padella finché non diventa croccante;

Frulliamo i broccoli aggiungendo olio d’oliva, mandorle e parmigiano;

Scoliamo la pasta, versiamo il sughetto di broccoli e aggiungiamo la pancetta. Il gioco è fatto.

Il secondo

Ora usiamo le foglie per preparare un contorno gustoso e versatile, piccante al punto giusto, per accompagnare ogni tipo di pietanza. Noi consigliamo le uova al paletto: una combinazione semplice che sa dare enormi soddisfazioni. Vediamo come procedere:

Mettiamo a bollire le foglie in acqua salata per qualche minuto;

Trituriamo le foglie utilizzando un coltello (attenzione a non tagliarsi);

Mettiamo a scaldare in una padella aglio, olio e peperoncino frantumato;

Saltiamo le foglie in padella a fiamma vivace, aggiungendo una dose abbondante di pecorino o parmigiano reggiano. Il nostro menù a base di foglie di broccoli è completo. Non resta che gustarcelo.