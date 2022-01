Se siamo appassionati di prosciutto crudo e di insaccati in generale amiamo di sicuro fare scorte per l’inverno e approvvigionarci a nostro gusto. Se lo spazio in cucina ce lo consente, sarebbe meglio acquistare una affettatrice e tagliare i salumi a nostro piacere. Rimarrebbe comunque il problema di cosa fare dei fondi dei salumi quando stanno per terminare. Ad esempio, pochi sanno che con il fondo del prosciutto possiamo realizzare queste 2 ricette semplici ma originali.

Piatti veloci e gustosi

Con il prosciutto crudo siamo abituati a preparare gustosi antipasti, panini ripieni dell’ultimo minuto e una infinita varietà di pietanze che da nord a sud conquistano i buongustai del nostro paese. Sappiamo anche che il prosciutto crudo è la base della carne tritata per preparare un ripieno di tortellini da favola. Metterlo sopra una pizza margherita esalterà il sapore e esistono una infinità di altri utilizzi da leccarsi i baffi.

Se il fondo del prosciutto non ci permette di avere delle fette utilizzabili per i nostri piatti, possiamo provvedere in un altro modo. Infatti, è possibile realizzare una insalatona molto originale e gustosa aggiungendo al prosciutto alcuni ingredienti particolari. Pochi sanno che con il fondo del prosciutto crudo possiamo realizzare queste 2 ricette semplici ma originali.

Per prima cosa tagliamo il fondo del prosciutto a dadini, eliminando se è il caso il grasso in eccesso. Poniamo tutto dentro una ciotola abbastanza grande da poter contenere anche gli altri ingredienti. A questo punto possiamo sbizzarrirci. Prendiamo delle olive nere, togliamo il nocciolo e tagliamole in due parti. Mettiamole dentro il contenitore dove già si trova il prosciutto crudo.

Tagliamo a dadini anche un formaggio di nostro gusto. Sarebbe adatto abbinare l’Emmental o l’Asiago ma possiamo scegliere anche una semplice mozzarella.

Per insaporire ulteriormente potremmo aggiungere dei pomodorini secchi. Facciamo scolare l’olio prima di metterli insieme agli altri ingredienti. Prendiamo una cipolla lunga e tritiamola finemente. Mescoliamo tutto insieme e aggiungiamo un pizzico di peperoncino.

Condiamo con olio abbondante e lasciamo macerare qualche minuto.

Riscaldiamo la focaccia bianca o del pane raffermo appositamente riscaldato e serviamoli caldi, ottimi per un antipasto dell’ultimo minuto.

Pochi sanno che con il fondo del prosciutto crudo possiamo realizzare queste 2 ricette semplici ma originali

Prepariamo adesso delle polpettine di prosciutto crudo seguendo le stesse indicazioni per le polpette tradizionali. L’importante è tritare bene il prosciutto per renderlo lavorabile con gli altri ingredienti. Si potrebbe frullarlo per ottenere l’impasto desiderato. Incorporare l’uovo, il Parmigiano e il pane lasciato in ammollo. Strizzare bene e aggiungerlo all’impasto, aggiustare con sale e pepe e impastare. Se desideriamo dare un effetto filante aggiungiamo anche del formaggio tagliato finemente a dadini e incorporiamo il tutto.

Alla fine prepariamo delle piccole polpettine, simili a delle palline ma non molto grosse. Passiamole sulla farina bianca e friggiamo in abbondante olio caldo.

Servire in tavola con altri stuzzichini e salse di vario tipo. Avremo un piatto veloce e gustoso in stile finger food.