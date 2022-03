Quante volte sarà capitato di ritrovarsi con degli avanzi della sera prima e non sapere proprio cosa farne. Quando si tratta di carne o salsiccia le soluzioni sono più o meno veloci. Aggiungiamo la carne al sugo per insaporirlo o la riscaldiamo velocemente e la mettiamo in un panino.

Non è semplice trovare idee per riutilizzare tutti gli avanzi, soprattutto quando si tratta del pesce cotto. Cosa farne della mezza spigola al forno oltre che una triste insalata? O il salmone condito e speziato si può usare nella pasta o il sapore è troppo particolare?

Oggi proponiamo una ricetta davvero sfiziosa che si può usare con pesce come salmone, ma anche con pollo o maiale. Con le verdure che abbiamo e solo dei fogli di riso si può creare un piatto sfizioso e gustoso.

Pochi sanno che con gli avanzi di salmone cotto e verdure si può preparare questo delizioso piatto anti spreco

Vediamo come cucinare questi sfiziosi e saporiti fagottini con la carta di riso pronti in pochi minuti. Per le dosi dipende da quello che abbiamo in frigo, ma cerchiamo di fare dosi ben proporzionate.

Ingredienti:

Fogli di riso;

riso bollito avanzato;

salmone cotto avanzato;

carote;

½ spicchio d’aglio;

cavolo cappuccio;

zenzero;

salsa di soia;

sale e pepe q.b.

Procedimento:

Questa ricetta è davvero semplicissima perché richiede solo che le verdure siano ben tritate. Prendiamo il cavolo e tagliamolo a fettine, facciamo lo stesso con le carote e il mezzo spicchio d’aglio.

In un mixer o un tritatutto mettiamo le nostre verdure con dello zenzero a piacere. Se non amiamo il suo sapore forte possiamo usare del rosmarino o del finocchietto. Tritiamo finemente, saliamo, pepiamo e passiamo al prossimo passaggio;

Prendiamo i fogli di carta di riso, si trovano in quasi tutti i supermercati e nei negozi etnici. Mettiamo dell’acqua fredda in una ciotola della dimensione del foglio di riso tondo. Immergiamo un foglio e lasciamolo qualche secondo, quando sarà morbido tiriamolo fuori;

Mettiamo il foglio su un tagliere e farciamo al centro con il mix di verdura. Poi mettiamo un pezzo del salmone avanzato e un cucchiaio circa di riso;

Richiudiamo il foglio avvolgendo prima la base, poi i lati e infine la parte superiore. Possiamo usare solo un foglio o raddoppiare per ispessire il nostro fagottino;

Ora possiamo cuocerlo al vapore, in forno o anche in padella con un filo d’olio. Se utilizziamo il forno o la cottura a vapore aggiungiamo un po’ di salsa di soia al mix di verdure. Altrimenti la useremo per sfumare il fagottino per la cottura in padella.

Quindi abbiamo visto che in pochi sanno che con gli avanzi di salmone si possono preparare ricette appetitose. Le idee per riutilizzare il salmone sono davvero tante, se siamo golosi di sushi possiamo usarlo per un uramaki. Oppure possiamo preparare una panna al salmone fatta in casa o improvvisarci una pasta veloce.

