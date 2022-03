Un po’ tutti amano gli oggetti di design per arredare gli spazi della propria casa e questo potrà essere un vanto per gli ospiti. Infatti questo oggetto è sorprendentemente bello, versatile e personalizzabile e per realizzarlo non ci vuole troppa manualità e neanche tanto tempo.

In soli 5 minuti si potranno creare delle sfiziosissime sculture riciclando la cera delle candele che stanno finendo. E con qualche piccolo trucco, si potranno anche colorare, profumare o personalizzare con quello che si ha a disposizione.

Un momento di relax per poter realizzare qualcosa di stupendo senza spendere 1 euro e senza impiegare molto tempo, come per queste creazioni che si possono fare con un solo barattolo.

Arrediamo la nostra casa in soli 5 minuti con questo oggetto di arredo

Si tratta di candele fatte in casa con la tecnica del ghiaccio che creano particolarissimo fori davvero molto belli da vedere. Realizzarle è davvero semplice e si possono creare anche varie forme. Vediamo cosa occorre.

cubetti di ghiaccio;

un pentolino per sciogliere la cera a bagnomaria;

un contenitore di alluminio usa e getta;

colorante per cera, o pastelli a cera o colorante alimentare (facoltativo);

oli essenziali profumati (facoltativo);

stoppino per candela;

un recipiente con la forma che si vuole realizzare ad esempio il cartone del latte, il guscio di un uovo, un vasetto di yogurt o di succo di frutta.

Pochi sanno che con dei cubetti di ghiaccio e un po’ di cera si possono creare delle spettacolari sculture

Preparazione

Iniziare col prendere tutte le candele che si hanno a disposizione e farle sciogliere a bagnomaria dentro ad un recipiente. In questo caso se non si ha a disposizione un recipiente idoneo, si possono utilizzare dei contenitori di alluminio usa e getta che sono molto resistenti e dopo aver finito si potranno cestinarlo.

Se si ha a disposizione molta cera e si vuol modificare il colore, sarà necessario dividerla in vari recipienti e aggiungere il colorante e girare con un cucchiaio o uno stuzzicadenti. Quando la cera inizierà a sciogliersi, girarla per accettarsi che sia completamente sciolta e nel caso ben colorata, ed eliminare il vecchio stoppino.

Anche l’essenza preferita va aggiunta in questo istante, mentre la cera è ancora liquida ed in questo caso sarà bene girare con cura per non creare delle zone oleose.

Arrivati fin qui, non resta che prendere il nostro stampo della forma preferita e lo stoppino che per mantenerlo ben rigido dovrà essere immerso nella cera per 3 volte. Quindi fissare quest’ultimo sul fondo dello stampo e riempire lo stampo di cubetti di ghiaccio.

Senza perder tempo, coprire tutto il ghiaccio con la cera e quando il ghiaccio si scioglierà, si avrà un effetto bellissimo tra pieno e vuoto. Questo si potrà vedere solo quando la cera sarà completamente solidificata e potrà essere estratta dallo stampo.

Dopo pochi minuti capovolgere lo stampo, eliminando così l’acqua del ghiaccio sciolta e lasciar solidificare la cera per almeno 12 ore.

