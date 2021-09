Le zucche sono il classico ortaggio autunnale diffuso negli orti e sulle tavole. Ottime per essere utilizzate in diverse ricette possono essere gigantesche o minuscole, rotonde o schiacciate.

Le zucche sono piante erbacee annuali e rampicanti con grandi foglie lobate.

La coltivazione di questo ortaggio è molto semplice, si adatta bene a qualsiasi clima basta che non sia eccessivamente rigido.

La posizione in cui coltivare le zucche deve essere in pieno sole per la maggior parte della giornata.

Si consiglia di lavorare a fondo il terreno aggiungendo letame per renderlo più ricco prima di sistemare le piantine.

In seguito concimare utilizzando prodotti a base di azoto, potassio e fosforo.

Oltre alle classiche cure sarà importante imparare a combattere le malattie più frequenti che possono colpire le nostre zucche.

Tra i parassiti possiamo nominare i fastidiosissimi afidi che attaccano i germogli della zucca e che possono essere eliminati in modi diversi.

Da un lato sarà possibile utilizzare del sapone molle sulle piante. Dall’altra, invece, per la prevenzione potranno essere utilizzate piantine di garofano, basilico, nasturzio o calendola.

Si tratta di piante che se intervallate alla coltura principale possono aiutare a tenere lontani afidi e parassiti.

Il nasturzio è particolarmente consigliato tra le piante da consociare alle zucche. Si tratta di un fiore molto bello e profumato originario del Sud America e facile da curare.

Se coltivato nell’orto è in grado di tenere lontano afidi, lumache e, in generale, insetti dannosi.

Eppure ancora pochi sanno che coltivare questo fiore profumato vicino alle zucche le proteggerà da afidi e parassiti.

Oidio

Un’altra tra le malattie dannose che possono colpire le zucche è l’oidio o mal bianco. Si tratta di una malattia fungina che si manifesta con delle macchie biancastre sulle foglie che scuriscono e, alla fine, seccano. Le condizioni ideali per lo sviluppo dell’oidio sono elevata umidità e temperatura compresa tra i 15 e i 25 gradi.

Per prevenire questa malattia si sconsiglia di bagnare il fogliame quando si irrigano le piante. Se non trattata tempestivamente la malattia si diffonderà e ucciderà le nostre zucche a lungo andare.

La crescita sarà ridotta e gli ortaggi prodotti insapori. Se si è allo stadio iniziale si consiglia di irrorare utilizzando un macerato di ortica o decotto di equiseto.

In fase più avanzata ma non ancora gravissima si potrà utilizzare lo zolfo, si consiglia di informarsi in un vivaio specializzato. Tuttavia, sarebbe preferibile utilizzare lo zolfo prima che compaiano segnali della malattia.