Prendere una multa per aver violato il Codice della Strada non è evento raro per qualsiasi cittadino. Anche il cittadino più virtuoso può incorrere nelle violazioni più strane previste da un testo che ha oltre 240 articoli. Le multe possono essere piuttosto salate e possono mettere in difficoltà alcuni cittadini. Lo stesso Codice però, prevede alcune agevolazioni in materia, soprattutto per i cittadini meno abbienti.

Pochi sanno che ci sono agevolazioni ed è più facile pagare una multa presentando questa domanda al Comune, alla Regione o alla Prefettura

Le multe prese dai cittadini vanno pagate obbligatoriamente. La Legge prevede questo, altrimenti si entra nel perimetro della cosiddetta esecuzione forzosa. Si passa in pratica, alle cartelle esattoriali, con tutte le conseguenze del caso. Un pericolo per chi non ha i fondi e i soldi per pagare multe che come anticipato in premessa, spesso sono salate. Proprio per questo lo stesso Codice della Strada prevede alcune agevolazioni.

Come recita il testo dell’articolo 202 bis del Codice, i cittadini che sono assoggettati al pagamento di una multa, se superiore a 200 euro, possono chiedere la rateizzazione del pagamento. Una agevolazione vera questa, per quei soggetti che non possono pagare l’intero importo della multa in un’unica soluzione. In altri termini, si può anticipare la dilazione che molti credevano possibile solo quando la multa diventava cartella esattoriale. In questo modo si evitano i rincari del dovuto, perché nel passare a cartella esattoriale, la multa sale di importo con sanzioni per ritardato pagamento ed altri oneri accessori.

Come fare per pagare una multa a rate

Naturalmente non tutti i cittadini possono pagare a rate una multa e non tutte le multe possono essere pagate a rate. Per multe fino a 200 euro non esiste dilazione ammissibile. Da ricordare che i 200 euro di cui parla il Codice, devono essere di un medesimo verbale. Non si possono rateizzare per esempio, tre verbali da 70 euro ciascuno, anche se l’importo complessivo dovuto supera i 200 euro.

Inoltre, il fatto che pochi sanno che ci sono agevolazioni anche sul pagamento delle multe, dipende proprio da una serie di requisiti da detenere e di cui molti sono ignari. Le rate possono essere ammesse a condizione che si rispettino determinati parametri reddituali. Il limite per il singolo contribuente è pari a 10.628,16 euro. Se invece si tratta di contribuente coniugato o ha famiglia, il limite prima esposto deve essere incrementato di 1.032,91 per ogni componente del nucleo familiare. Le soglie fanno riferimento a quanto riportato nell’ultima dichiarazione dei redditi del cittadino multato.

Numero di rate e domanda

L’importo delle rate non possono essere inferiori a 100 euro cadauna. Per multe fino a 2.000 euro è ammesso il pagamento in massimo 12 rate mensili. Per quelle sopra 2.000 e fino a 5.000 euro le rate diventano 24 mentre salgono a 60 rate le multe per importi superiori. Naturalmente la rateizzazione porta all’aumento dell’importo pagato perché comprensivo di interessi. Per ottenere l’agevolazione occorre presentare domanda alla Prefettura se la multa è stata comminata dalle Forze dell’Ordine. Si presenta invece al Comune, alla Provincia o alla Regione se sono i dipendenti di questi enti (esempio, la Polizia Locale) ad aver emesso il verbale. La domanda va presentata entro 30 giorni dalla data del verbale.

