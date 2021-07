Da qualche tempo stiamo imparando a conoscere meglio i vari benefici che hanno gli alimenti sul nostro organismo. Stiamo anche imparando però che esistono alcuni cibi che invece andrebbero evitati per preservare la salute del nostro corpo. Come ad esempio questa verdura alleata contro il diabete è sconsigliata se si soffre di queste patologie.

Abbiamo visto anche tantissimi alimenti che combattono il colesterolo, che puliscono le arterie, che aiutano la digestione, che fanno bene alle ossa e tanto altro. Ci siamo soffermati anche su come alcuni cibi facciano bene alla memoria. Tra questi ci sono il pesce azzurro, i semi di lino e le noci. E ci siamo soffermati anche sulla vista con l’alimento con alto contenuto di sostanze nutritive che rafforza occhi e sistema immunitario.

Pochi sanno che bisogna inserire questa verdura nella dieta per trattare questa insufficienza

Spesso però tendiamo a concentraci di più su quei cibi un po’ più conosciuti, snobbandone altri che invece sono molto importanti. Magari perché meno famosi, oppure perché più complicati da trovare in commercio. Fatto sta che anche questi sono molto importanti per il nostro organismo.

Il peperone arancione giallo aiuta in questa situazione

Stiamo parlando del peperone arancione giallo e pochi sanno che bisogna inserire questa verdura nella dieta per trattare questa insufficienza. Infatti una ricerca dell’Università del Queensland, ateneo australiano, mostra come questo alimento sia fondamentale per i nostri occhi. Questo tipo di peperone contiene un pigmento carotenoide che si accumula dietro gli occhi. Qui ha la funzione di proteggere l’occhio dalla luce blu.

Gli studiosi mostrano come chi soffre di insufficienza di zeaxantina può reintegrarla con questa verdura. Questa serve a prevenire la degenerazione maculare legata all’età. È importante mangiare alimenti che contengono questo pigmento, poiché il nostro organismo non è in grado di produrlo.

