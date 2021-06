Una sana alimentazione non ha benefici solo sugli organi interni e sul peso del corpo, ma quando uno mangia bene si vede anche dalla pelle. Ed esiste un frutto magico che aiuta l’organismo e rende la pelle fantastica.

Le creme aiutano

In base alle proprie necessità esistono varie tipologie di creme che aiutano a migliorare la pelle. Ci sono le creme idratanti, quelle antiossidanti, quelle per pelli sensibili, tendenti all’acne e via dicendo. E come se non bastasse alle creme si possono aggiungere booster, sieri e maschere.

Ma prima di addentrarsi nel magico mondo del beauty e di tutti i suoi prodotti, bisogna analizzare bene quello che si mangia. Anche perché ci sono moltissimi alimenti che fanno bene sia fuori sia dentro. Infatti ad esempio pochi sanno che basta questo comune frutto per prevenire il diabete e per avere una pelle giovane.

Una sana alimentazione è fondamentale

Con una sana alimentazione il nostro corpo assumerà i giusti elementi che fanno bene all’organismo. Principi attivi che si trovano comunemente nel cibo di ogni giorno. Quello che è importante è seguire una dieta sana. Gli elementi che fanno bene al corpo si trovano nelle verdure, nella pasta, nella carne, nel pesce e nella frutta, ma pochi sanno che basta questo comune frutto per prevenire il diabete e per avere una pelle giovane.

Il pompelmo

Questo frutto simile all’arancia, ma dal sapore più aspro è fantastico per avere una pelle giovane e per le cellule del nostro corpo. Il suo potere deriva dall’alto contenuto di spermidina. Questo è un composto organico che è considerato un po’ come una pozione di giovinezza e un anti-age.

Contrasta anche l’invecchiamento e permette alle cellule di eliminare le tossine in eccesso. La spermidina può prevenire varie allergie, il diabete e malattie cardiache. Infatti uno studio pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition ha dimostrato che questo composto avrebbe effetti positivi sulla longevità.

In linea con questo pensiero anche una ricerca pubblicata sulla rivista Nature Medicine che sottolinea un minor rischio di insufficienza cardiaca, malattie cardiovascolari e rischio di pressione alta con il consumo di spermidina.

Approfondimento

