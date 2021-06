ProiezionidiBorsa oltre a fornire consigli utili e pratici su come raggiungere una vita sana ed equilibrata, quest’oggi illustra le città più vivibili nel mondo. In particolare, le città dove la qualità di vita è più elevata secondo la classifica annuale pubblicata dalla Economist Intelligence Unit. Si tratta del Global Liveability Index, ovvero uno studio in cui 140 città del mondo vengono classificate in base a criteri di qualità di vita. Pochi sanno che basta leggere questo per scegliere il posto più sicuro e vivibile dove trascorrere una settimana o l’intera vita.

Vivere o lavorare in vacanza, o meglio all’estero è il sogno di tanti. Dal giovane nomade digitale che va dove si vive meglio, al pensionato che può trascorrere il meritato riposo nel posto più adatto alle proprie esigenze. E come scegliere il posto che possa garantire la migliore vivibilità? Non è un tema da sottovalutare per chi sceglie di andare a vivere all’estero, soprattutto in un periodo di emergenza sanitaria. Così sapere che una città sia più sicura di un’altra è un buon punto di partenza, poi penseremo ai vantaggi fiscali o alle meraviglie naturali.

Tante città europee hanno perso i primi posti in classifica, a causa dell’impatto del Covid sul Vecchio Continente. O meglio a causa della risposta poco efficiente e veloce all’emergenza. La città più vivibile nel mondo, secondo la classifica 2021, è risultata Auckland, nell’isola del Nord della Nuova Zelanda. Infatti, ciò che più ha determinato tale posizione, tra gli altri fattori, è stata la risposta che questa città ha dato all’emergenza epidemiologica.

Infatti, la strategia assunta dalla Nuova Zelanda ha consentito ai suoi abitanti di ritornare alla normalità molto presto. Inoltre, grazie alle misure drastiche prese immediatamente, ha registrato un bassissimo numero di morti e di contagi. Il secondo posto è andato a Osaka, città del Giappone. Mentre il terzo posto è toccato alla capitale dell’Australia Meridionale, Adelaide. Già conosciuta nel mondo per la qualità del tenore di vita e per le sue bellezze naturali e artistiche.

