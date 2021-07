Si sente spesso parlare di malattie autoimmuni che possono colpire il nostro organismo, ma le loro cause scatenanti rimangono ancora molto incerte. I loro sintomi di solito sono generali e possono trarre in inganno. Infatti di solito si presenta febbre, stanchezza, affaticamento e un senso di malessere generale. Ancora non ci sono metodologie per prevenire tali tipi di malattie.

Le malattie autoimmuni possono colpire le articolazioni, la pelle, vasi sanguigni, tiroide, pancreas e fegato. Quando si è colpiti da tali malattie, vuol dire che il nostro sistema immunitario non distingue i tessuti sani dai batteri o virus. E ciò, in parole semplici, determina una reazione immunitaria che distrugge i tessuti sani. Capire in anticipo ciò che accade non è facile. Infatti pochi riconoscono i 2 sintomi insospettabili che potrebbero indicare una malattia autoimmune del fegato. Come consigliato da ProiezionidiBorsa in questo articolo, che indica i controlli da fare a questa età, la prevenzione è davvero importante.

Quando la malattia autoimmune colpisce il fegato, si verifica un’infiammazione cronica e progressiva delle sue cellule, tessuti e dotti biliari, che determinano necrosi e fibrosi. Malattie autoimmuni del fegato sono la colangite biliare primitiva, colangite sclerosante primitiva, epatite autoimmune e sindrome da overlap, ovvero caratteristiche comuni tra colangite e epatite.

Pochi riconoscono 2 sintomi insospettabili che potrebbero indicare una malattia autoimmune del fegato

Di solito queste malattie del fegato inizialmente sono silenti, ovvero senza sintomi e di solito si manifestano in fase avanzata. È necessario prestare attenzione ai segnali del nostro corpo ed in particolare a sintomi che possono sembrare banali, ma messi insieme possono indicare tanto. Avere una diagnosi rapida infatti può evitare il progredirsi della malattia. Tra questi sintomi, strani ma comuni, rientrano le urine scure e prurito. Sintomi che possono essere confusi, pensando che le urine scure dipendano da qualcosa che abbiamo mangiato o che il prurito dipenda da un’allergia. Peraltro la relazione di causa effetto tra malattie del fegato e la pelle sono oggetto di vari studi. Questi sintomi messi insieme al senso di stanchezza generale, ittero, dolori articolari, nausea e vomito possono indicare lo sviluppo di una di queste subdole malattie.

Ecco perché è molto importante fare controlli medici, prestare attenzione ai segnali del nostro corpo e descrivere al proprio medico tutti i sintomi che abbiamo. Una rapida diagnosi aumenta le aspettative di vita e può intervenire contro la malattia con tutti i mezzi offerti dalle ricerche scientifiche.

