La vellutata è un modo sfizioso e salutare di servire legumi e verdure di stagione. È un piatto imprescindibile nei mesi più freddi, ma a cui non rinunciare nemmeno in primavera, specialmente scegliendo gli ingredienti giusti.

Siamo abituati a cucinare la vellutata di zucca, di porri, di cavolfiore, di ceci. Più raramente ampliamo i nostri orizzonti e la nostra fantasia. Oggi proveremo a farlo, preparando una vellutata di piselli. Pochi preparano la vellutata con questo legume, eppure ha diversi vantaggi. In primo luogo, i piselli secchi non hanno bisogno di ammollo, quindi si tratta di un piatto molto veloce, a differenza di altre vellutate. In secondo luogo, i piselli sono legumi ricchi di nutrienti preziosi, tra cui spicca il ferro. Contengono anche una buona dose di potassio, calcio e vitamina C, oltre che di isoflavoni per il benessere di pelle e ossa. Vediamo come prepararla.

Pochissimi ingredienti per la vellutata primaverile buona e salutare consigliata dai nutrizionisti

Anche gli esperti della Fondazione Veronesi consigliano la vellutata di piselli, annoverandola tra i piatti buoni e salutari per l’organismo.

Per prepararla abbiamo bisogno dei seguenti ingredienti:

100 g di piselli secchi;

2 finocchi;

una decina di foglie di salvia;

2 cucchiai di olio extravergine di oliva;

2 cucchiai di semi di papavero;

sale q.b.

Le dosi sopracitate sono calibrate per quattro porzioni di vellutata. Una volta presi tutti gli ingredienti necessari, passiamo alla preparazione.

Pochi preparano la vellutata con questo legume ma è un primo piatto veloce e ricco di ferro

Come anticipato, i piselli secchi non necessitano dell’ammollo, a differenza di quasi tutti gli altri legumi. Così, possiamo passare direttamente alla cottura. Lessiamo in piselli in una pentola con un po’ di acqua. Indicativamente, l’acqua dovrà superare di due o tre dita il livello dei piselli. Nel mentre, puliamo accuratamente i finocchi e tagliamoli a pezzetti, che poi uniremo ai piselli.

Dopo una ventina di minuti, quando piselli e finocchi saranno abbastanza morbidi, frulliamoli con un frullatore a immersione. Se abbiamo calibrato bene le dosi di acqua, la vellutata dovrebbe avere una consistenza densa anche senza l’aggiunta canonica delle patate.

Saltiamo in padella con un po’ d’olio le foglie di salvia. Quando saranno dorate, guarniamoci la vellutata insieme ai semi di papavero, aggiungendo anche l’olio a crudo.

Oltre alle sopracitate proprietà dei piselli, anche la salvia ha importanti benefici per il nostro corpo. Le sue proprietà sono prevalentemente antinfiammatorie e balsamiche, ma anche digestive.

