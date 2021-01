Le cene in famiglia del fine settimana sono una tradizione di molti italiani. C’è chi ordina sempre una pizza, chi mangia esclusivamente piatti di pesce e chi ogni volta vuole portare a tavola qualcosa di nuovo. Anche durante queste occasioni è importante cucinare con i nutrimenti giusti. Servire piatti che contengono anche delle verdure è la scelta migliore per fare del bene al nostro corpo.

Perché non cucinare usando le verdure di stagione? Per esempio si può optare per il cardo gobbo, verdura tipica invernale. Vediamo come possiamo usarlo in cucina. Basteranno pochi passaggi per una gustosissima ricetta perfetta per una serata in famiglia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ingredienti

Per un piatto a portata di famiglia servono:

800 g di cardi gobbi;

3 spicchi d’aglio;

200 g di passata di pomodoro;

100 g di pecorino;

2 limoni;

farina 00 q.b.;

olio extravergine d’oliva q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Pochi passaggi per una gustosissima ricetta perfetta per una serata in famiglia

Prendere un contenitore molto capiente e riempirlo di acqua. Spremere un solo limone e versarne il succo nell’acqua. Prendere i cardi e pulirli. Tagliare pezzi lunghi circa 10 centimetri l’uno. Pulire i pezzi di cardo dai filamenti fibrosi. Immergere i cardi nel contenitore pieno di acqua e limone.

Lasciare i cardi nell’acqua e spremere il secondo limone. Tenere il succo da parte per dopo. Prendere una pentola piena di acqua e metterla a scaldare sul fuoco. Portare ad ebollizione. Quindi versare nella pentola il succo del secondo limone. Aggiungere 1 cucchiaio di farina 00. Mescolare accuratamente: non devono formarsi grumi. Togliere i cardi dall’acqua e limone e metterli a cuocere nella pentola. Una volta scottati far asciugare su un canovaccio.

Intanto, prendere una padella capiente e versarvi un filo di olio extravergine d’oliva. Aggiungere i 3 spicchi d’aglio e far soffriggere. Quindi aggiungere anche i cardi scolati e far rosolare. Versare nella padella anche la passata di pomodoro e aggiungere un pizzico di sale e di pepe. Togliere l’aglio e continuare a far cuocere per circa 5 minuti. Togliere dal fuoco e spolverare con abbondante pecorino.