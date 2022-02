La rubrica di cucina di ProiezionidiBorsa è sempre ricca di ricette all’insegna del facile e veloce. Ancor meglio se gli ingredienti sono leggeri e salutari. Per esempio, si è rivelata un’ottima idea quella di unire la cottura in microonde a un classico proteico come la frittata. Oppure, ecco come unire varie verdure per creare un contorno colorato perfetto anche per i palati più raffinati.

Per chi è alla ricerca di nuovi manicaretti sfiziosi e poco complicati, abbiamo pensato a 3 ingredienti di stagione. Si tratta di un piatto autunnale caldo che metterà tutti di buonumore a tavola. Infatti, ci vogliono solo pochi minuti per queste deliziose frittelle croccanti ma dal cuore morbido. Inoltre, si cuociono al forno. Allora, sveliamo come prepararle per rendere davvero speciale la nostra cena.

Ingredienti necessari per le frittelle autunnali

Per la nostra ricetta per 4 persone ci serviranno:

2 patate farinose medie;

200g di zucca;

cavolo verza o cappuccio q.b.;

noce moscata polvere;

1 cucchiaino di farina di ceci;

1 uovo (si può sostituire con 2 cucchiai di farina di ceci);

sale, pepe.

Pochi minuti per queste deliziose frittelle di patate, zucca e cavolo senza frittura per una cena sfiziosa e leggera

Per preparare le frittelle iniziamo col grattugiare le patate e la zucca con una grattugia a denti larghi. Riponiamole in due scodelle diverse. Ora bisognerà condire le patate con una presa di sale, mescolarle e pressarle. Stessa cosa facciamo con la zucca, cui uniremo il cavolo tagliato in listarelle fini. Mescoliamo questi due ingredienti con le mani per ammorbidirli grazie all’azione del sale.

A questo punto, sbattiamo l’uovo o uniamo 2 cucchiai di farina di ceci con uno d’acqua tiepida. Uniamo il tutto con il composto di zucca, il cavolo, la noce moscata e le patate. Se il composto è troppo liquido, uniamo anche il resto della farina di ceci. Nel frattempo preriscaldiamo il forno a 180°C.

Con un cucchiaio, distribuiamo su una placca da forno foderata piccole porzioni di composto. La dimensione dipende da quanto vogliamo che siano grandi le nostre frittelle. Più sono grandi e più dovranno cuocere. Quando avremo finito di distribuire il composto sarà il momento di infornare le nostre frittelle per circa 15 minuti.

Capiremo che la frittella è cotta quando si staccherà facilmente dalla carta forno. Una volta dorate anche in superficie, le frittelle sono pronte da servire con una maionese leggera o con dell’hummus.