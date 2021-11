L’Italia è un Paese ricchissimo di specialità, da Nord a Sud passando per il centro. Dall’aperitivo al digestivo, la nostra tradizione regala un tripudio di sapori davvero ineguagliabile.

Proprio per questo, può sembrare incredibile ma per gli esperti non è l’Italia il Paese con i migliori ristoranti al Mondo. Resta tuttavia una delle mete gastronomiche più amate dai turisti.

Ci sono così tante specialità che è impossibile conoscerle tutte, ma si può sempre scoprire qualcosa di nuovo. Oggi, in particolare, approfondiamo una pietanza che non è molto popolare, ma che in alcune regioni è molto tipica, dal sapore incredibile.

Come vedremo, infatti, pochi mangiano questa carne, però, è una delizia eccezionale degna dei migliori ristoranti.

Ecco di cosa si tratta

Oggi approfondiamo gli usi della carne di asino. Questa è una carne particolare, che non è consumata in tantissimi Paesi. Tra i luoghi dove viene consumata di più troviamo la Cina, l’America Latina ed alcune regioni italiane. Anche in altre zone d’Europa, come la Francia e l’Ungheria, ci sono delle zone che apprezzano questa straordinaria carne.

Altri Paesi, invece, rifiutano categoricamente di mangiarla. Tra questi troviamo quelli anglosassoni, dove c’è una forte opposizione culturale sia alla carne di cavallo che a quella di asino. Anche gli Ebrei non la mangiano, in quanto carne proibita dalla loro tradizione.

Si tratta di una carne che ricorda esteticamente quella del cavallo, più popolare e più consumata. Come gusto potrebbe ricordare più da vicino quella di bovino, ma con un sapore più forte. La carne di asino è inoltre molto tenera.

Ci sono alcune zone d’Italia molto precise in cui la carne di asino è consumata.

Tra queste segnaliamo la cittadina di Borgomanero, nella parte Nord del Piemonte. In questa zona è celebre il tapulone, ovvero carne d’asino tagliato al coltello e cotta in uno dei più celebri vini piemontesi: il Nebbiolo.

Anche nel mantovano l’asino è molto apprezzato. In particolare in questa zona si prepara lo stracotto d’asino, mangiato con il suo sugo di cottura, e spesso con la polenta. Anche in questo caso nella cottura si usa un vino tipico della zona, ovvero il Lambrusco.

Stracotti e stufati sono in genere le preparazioni preferite per questo tipo di di carne. Si tratta, quindi, di un cibo particolarmente adatto a questi periodi più freddi, accompagnata da un po’ di polenta o da qualche verdura di stagione.