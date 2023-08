Pochi mangiano e conoscono questo pesce dal sapore delicato che costa meno dello sgombro ed è facile da cucinare

Ecco lo straordinario pesce d’acqua salata economico e gustoso che non tutti considerano, ideale per tante preparazioni e dal prezzo sorprendente

Oltre le insalate di riso e la pasta fredda, un altro grande protagonista dei pasti estivi leggeri è sicuramente il pesce. Non necessita di lunghe cotture, è gustoso, sfizioso, leggero, salutare e ricco di importanti nutrienti. Quando abbiamo ospiti a casa, o vogliamo organizzare una bella grigliata, se metteremo in tavola del pesce fresco faremo un figurone. Ci sono tanti modi per assaporare il pesce e le ricette variano anche in base alla tipologia delle carni da trattare. La frittura viene perfetta con sarde, merluzzi, calamari, triglie, gamberetti e moscardini, mentre ragù e filetti alla griglia, o in padella si preparano con altri pesci. L’unico inconveniente è che molti tipi possono costare parecchio, anche 35 euro al kg e acquistarli frequentemente e in quantità può essere dispendioso.

Pochi mangiano e conoscono questo pesce dal sapore delicato dalle carni morbide e gustose

Per fortuna è possibile risparmiare scegliendo pesci più economici, ma altamente gustosi e appetitosi. Meno di 10 euro al Kg costano gli sgombri, le sarde, le cozze, le alici e i totani, alimenti fantastici con cui preparare sensazionali ricette. Ma siamo sicuri di conoscere proprio tutti i pesci che costano poco e sono ricchi di nutrienti? C’è un pesce di profondità che non sempre si trova in pescheria, eppure è diffuso nel Mar Mediterraneo, oltre che su tutti gli oceani. Si tratta del pesce castagna, Brama brama, dalla forma un po’ buffa. È chiamato così perché il suo corpo ricorda proprio una castagna, ha il muso schiacciato e la bocca grande con denti acuminati. Ha squame molto piccole, infatti, non bisogna squamarlo prima della cottura, basterà farlo dopo con estrema facilità. Anche se pochi mangiano e conoscono questo pesce dal sapore delicato, il prezzo è davvero conveniente, non supera i 5 euro al Kg.

Come cucinarlo

Le carni del pesce castagna sono davvero eccezionali e adatte a varie preparazioni in cucina. Dopo aver eliminato le interiora e le pinne laterali, potremo ottenere dei filetti teneri e gustosi da usare nelle ricette. Possiamo semplicemente marinarli e poi cuocerli in padella, o al forno, conditi con olio, limone e sale. Oppure possiamo tagliare i filetti a cubetti e ottenere un condimento per la pasta straordinario, con passata di pomodoro fresco o con aglio e peperoncino. Ma il pesce castagna è buonissimo cotto al forno, intero al cartoccio con pomodorini, cipolle ed erbe aromatiche.