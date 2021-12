Pochi lo scelgono ma questo pesce dalla carne magra e digeribile è anche facile da cucinare al forno

Le festività natalizie si stanno avvicinando e con loro anche i lauti pasti che le accompagnano.

Finalmente questo Natale 2021 si potrà passare in compagnia di parenti e amici. Per questo motivo in molti stanno già studiando i menù per pranzi e cene delle festività. Tra i piatti preferiti da sempre ci sono quelli che profumano di mare, dal salmone al polpo passando per le cozze. Le cozze, soprattutto, saranno perfette cucinate con la panna.

Oltre a questi, però, si potrebbe scegliere la triglia perfetta per realizzare secondi piatti ricchi di gusto.

La carne di questo pesce è magra e digeribile e ricca di omega 3, vitamine B e minerali. Anche se pochi lo scelgono questo pesce dalla carne magra e digeribile è anche facile da cucinare al forno.

Non molti scelgono questo pesce perché difficile da pulire per via delle piccole dimensioni e per la presenza di numerose lische.

Tuttavia, per ovviare al problema si potranno acquistare le triglie già pulite per velocizzare e non impazzire durante la preparazione.

Le triglie possono essere utilizzate in cucina in molti modi diversi, tra questi troviamo le triglie all’anconetana.

Una ricetta che vede le triglie abbinate a prosciutto crudo e pangrattato.

Ingredienti

4 triglie medie;

8 fette di prosciutto crudo;

1 limone;

salvia, quanto basta;

rosmarino, quanto basta;

olio evo, quanto basta;

pangrattato, quanto basta;

sale, quanto basta;

pepe nero, quanto basta.

Prima di iniziare la preparazione si consiglia di lavare le triglie sotto l’acqua corrente dopo averle pulite.

Nel caso in cui si siano acquistate triglie già pulite si consiglia comunque di passarle sotto l’acqua. Prendere una ciotola e mischiare olio, succo di limone, rosmarino, salvia un pizzico di sale e pepe nero. Mescolare il tutto e mettere le triglie a marinare per circa tre ore in frigorifero. In seguito passare le triglie nel pangrattato e avvolgerle nelle fette di prosciutto crudo. Per triglie piccole potrebbe bastare una fetta di prosciutto, altrimenti se ne dovranno utilizzare due.

A questo punto preriscaldare il forno a 200 gradi, nel frattempo sistemare le triglie in una pirofila unta con qualche foglia di salvia e rosmarino.

In alternativa si potrà utilizzare la carta da forno al posto dell’olio. Andranno lasciate cuocere per circa un quarto d’ora, controllare che non si scuriscano.

A questo punto le triglie saranno pronte per essere portate in tavola e servite.

Alternativa

Se invece di arrotolare le triglie nelle fette di prosciutto si preferisse servirle separatamente bisognerà procedere in diverso modo.

Fare scaldare triglie e fette di prosciutto nel forno, una volta che le fette appariranno arricciate sistemarle alternate alle triglie nel piatto di portata.

Servire in tavola le triglie ben calde magari accompagnandole con insalata o patate.