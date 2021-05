Cucinare il petto di pollo non è così semplice come si crede, questo taglio di carne infatti è un po’ ostico da cucinare. Esso infatti tende ad indurirsi facilmente perché secca velocemente durante la cottura.

Ma tornando a noi, a chi non è mai capitato di mettere il petto di pollo in padella e ritrovarsi con straccetti duri e secchi da non riuscire a mangiarli?

Ma tornando a noi, a chi non è mai capitato di mettere il petto di pollo in padella e ritrovarsi con straccetti duri e secchi da non riuscire a mangiarli?

Tuttavia, è possibile cucinare bene il petto di pollo e averlo morbido e succoso, ma anche leggero e poco unto. Basterà seguire qualche accorgimento prima e in fase di cottura e il nostro amato petto di pollo sarà squisito.

Pochi lo sanno, ma sono questi i 3 segreti dei migliori chef per cucinare un petto di pollo succoso e morbido ed evitare che si secchi

La prima tecnica da eseguire è quella di marinare il petto di pollo in acqua e bicarbonato. Una tecnica di marinatura molto comune in Cina, che rende il pollo succoso e morbido. Basterà mettere il pollo in una ciotola e cospargerlo di bicarbonato. Riporlo in frigo per almeno 30 minuti. Sciacquare quindi il pollo e poi saltarlo in padella.

Possiamo anche utilizzare una tecnica di marinatura più classica, ma leggermente più calorica, a base di succo di limone, aceto, olio, aglio e spezie a piacere. Lasciar riposare per circa 30 minuti e poi procedere alla cottura.

Un’altra accortezza da dover fare per evitare che la carne si secchi e diventi dura è quella di evitare di cuocere il petto di pollo troppo a lungo. L’ideale inoltre sarebbe di non superare i 74° C.

Inoltre, non meno importante è togliere almeno con 20 minuti di anticipo il pollo dal frigo. Questo perché altrimenti il pollo necessiterà di più tempo per cuocersi e questo lo renderà secco.

Ebbene, pochi lo sanno ma sono questi i 3 segreti dei migliori chef per cucinare un petto di pollo succoso e morbido ed evitare che si secchi.