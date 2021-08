Molti pensano che con la fine del mese di agosto sia il momento di dire addio alle giornate di vacanza in riva al mare. Eppure, il nostro paese è ricco di piccole perle che sanno regalare il meglio di sé anche dopo l’alta stagione. Ad esempio, pochi lo sanno ma settembre potrebbe essere il mese perfetto per visitare quest’isola stupenda. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Il mese delle vacanze che non ti aspetti

Quando si parla di vacanze estive generalmente si pensa ai mesi di agosto e luglio. È proprio in questo periodo, infatti, che il turismo di massa assedia le nostre spiagge, rendendole spesso decisamente invivibili. Proprio per questo motivo sono molte le persone che decidono di rimandare le proprie vacanze estive a settembre, periodo decisamente più riservato e meno caotico. Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e per questo vogliamo presentare ai nostri lettori un’isola capace di regalare delle emozioni stupende anche durante questo mese. Parliamo della Sicilia, perla tutta italiana dove mare cristallino e località storiche si fondono in un mix irresistibile.

Pochi lo sanno ma settembre potrebbe essere il mese perfetto per visitare quest’isola stupenda

Gli amanti delle località antiche e dalle atmosfere suggestive dovrebbero visitare Castelmola, piccola cittadina appartenente al circuito dei borghi più belli d’Italia. Qui ci si potrà perdere in un dedalo di antiche viuzze in pietra e visitare i resti di un antico castello. Inoltre, la posizione sopraelevata di Castelmola sarà capace di regalare dei bellissimi scorci sul mare e sulla vicinissima Taormina. Se invece si vuole passare una tranquilla giornata in riva al mare si dovrebbe visitare la piccola spiaggia di Calamosche.

Qui sarà possibile godersi un’acqua incontaminata e soprattutto sempre calma, grazie alla particolare posizione riparata dai venti di questa piccola caletta. Inoltre, gli appassionati di snorkeling rimarranno sicuramente affascinati dalle piccole insenature e grotte che caratterizzano le scogliere di questa piccola perla siciliana. Infine, se ci si vuole godere una vacanza a contatto con la natura, settembre potrebbe essere il periodo giusto per visitare le isola Egadi. Infatti, queste bellissime ed incontaminate isole italiane sapranno regalarci delle vacanze estive che rimarranno per sempre nel nostro cuore. Questo grazie alla loro atmosfera autentica e ai loro mari dalle acque decisamente incontaminate.

