Pochi lo sanno ma se vogliamo dimagrire con la camminata è questo un modo molto semplice per farlo

Oggi molti frequentano palestre perchè vogliono mantenersi in forma e sfoggiare un fisico invidiabile. Perdere peso richiede molta fatica? Se vogliamo perdere qualche chilo e non abbiamo mai praticato attività sportiva, oppure ne abbiamo fatta poca nel corso della nostra vita, è bene non esagerare e cominciare con delle semplici camminate.

Purtroppo queste da sole non bastano, occorre associare alle camminate una dieta sana e ben equilibrata rivolgendosi ad un nutrizionista.

Pochi lo sanno ma se vogliamo dimagrire con la camminata è questo un modo semplice per farlo.

Se abbiamo la possibilità di andare a camminare al mattino presto è bene farlo a digiuno, senza fare la colazione.

Questo metodo permette al nostro corpo di bruciare più calorie, anche se non nell’immediato.

Cosa è il glicogeno

Quando andiamo a camminare il nostro corpo preleva l’energia dal glicogeno.

Il glicogeno è una riserva energetica glicidica presente nel fegato e nei muscoli scheletrici. Non è altro che lo zucchero di riserva dal quale il nostro organismo attinge nelle ore di digiuno durante la notte, e che rimane anche al mattino.

Questa riserva però è minima e camminando senza aver mangiato nulla o quasi, si esaurisce presto.

Quindi il corpo ha bisogno di altra energia che preleva non dai grassi, ma dalle proteine che trasforma in zuccheri.

I grassi non vengono bruciati subito ma con il trascorrere delle ore, perché la camminata attiva il loro metabolismo.

Nella prima mezz’ora di attività fisica, il nostro corpo consuma carboidrati e proteine e nel corso della giornata brucia una buona quota di grassi.

Durante la giornata occorre assumere il giusto fabbisogno di proteine cominciando dalla colazione, in modo da recuperare quelle consumate.

Terminata la camminata non bisogna assolutamente saltare la colazione che andrà consumata entro la mezz’ora.