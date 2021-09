La salute dei nostri amici a quattro zampe è un tema che sta a cuore a molti. Gli animali domestici ci donano un affetto incondizionato, migliorando la qualità delle nostre vite. Quelli selvatici, invece, ci ricordano che la natura è una realtà bellissima e rigogliosa da preservare. Di recente, la città di Vercelli ha attivato un servizio che permetterà di salvare la vita a tanti animali in difficoltà. Si tratta di un’attività sempre più diffusa in Italia, ma ancora poco conosciuta. Scopriamo insieme di che si tratta.

Pochi lo sanno ma questo servizio utilissimo può salvare la vita dei nostri animali

La notizia è fresca: il comune di Vercelli ha deliberato un provvedimento che stabilisce l’introduzione di un servizio di ambulanza veterinaria. Sarà gratuito e garantirà un pronto intervento 24 ore su 24.

Consentirà di aiutare cani e gatti feriti o in pericolo, ma anche di curare animali selvatici vittime di un incidente. Che fare, ad esempio, se un cervo o un cinghiale finiscono contro la nostra auto? Ora, grazie a questo servizio, ad occuparsene sarà il personale specializzato delle ambulanze veterinarie.

Sempre pronti a intervenire

Il servizio è affidato ad Ambulanze Veterinarie Italia, un’associazione nata vicino a Savona nel 2014. Il suo obbiettivo è prestare primo soccorso a tutti gli animali in difficoltà, salvando loro la vita, se possibile. Il personale trasporta poi i pazienti fino al veterinario scelto dal proprietario o, se indisponibile, alla struttura veterinaria più vicina. Il tutto 24 ore su 24, nei giorni feriali e festivi.

A occuparsi dell’intervento è un personale specializzato, che ha superato un corso per operatori zoofili a bordo di ambulanze veterinarie. Chi interviene non è un medico, ma sa tutto ciò che c’è da sapere per aiutare gli animali direttamente sul posto. I veterinari si occuperanno poi delle cure necessarie in clinica.

Un mezzo speciale per i nostri animali

Per garantire un trasporto sicuro ci vogliono mezzi adatti. Le ambulanze dell’associazione sono allestite con gabbie di contenimento di varie misure: grandi o piccoli che siano, gli animali feriti non staranno mai stretti. Inoltre, per assicurare l’incolumità di pazienti e personale, le ambulanze sono dotate di strumenti di accalappiamento antistress.

Dove opera

Ambulanze Veterinarie Italia opera in alcune città del nord della nostra penisola. Possiamo rivolgerci all’associazione se risediamo in Piemonte, più precisamente nelle province di Asti, Torino, Vercelli, Biella e Novara. In Lombardia: Monza Brianza e Varese. Mentre in Liguria possiamo usufruire del servizio se viviamo a Savona.

Un’attività utile in tanti modi diversi

Ancora pochi lo sanno ma questo servizio utilissimo può salvare la vita dei nostri animali, e non solo. Possiamo chiedere l’intervento di un mezzo specializzato per il trasporto del nostro amico a quattro zampe prima o dopo un’operazione. O anche se, magari perché anziani o diversamente abili, non possiamo occuparci autonomamente di accompagnarlo in clinica. Un servizio eccezionale, capace di fare la differenza per gli animali e per chi li ama. La nostra speranza è che si diffonda sempre di più.