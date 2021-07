Ormai si assiste sempre di più ad un ritorno alle origini. Sono tanti gli studi che si concentrano sulle potenzialità della fitoterapia. E più in generale sui benefici che possono offrirci piante e erbe presenti in natura.

Si cerca sempre di più di trovare soluzioni a problemi di tutti i giorni senza affidarsi a composti chimici. O a derivati di laboratorio che possono comunque portare diverse controindicazioni.

Pochi lo sanno ma questo frutto estivo può essere una fonte incredibile di benefici

Lo Staff di ProiezionidiBorsa si è già occupato dei molti benefici derivanti da prodotti di uso comune. Ad esempio abbiamo già parlato di come il kefir sia non solo adatto a chi è intollerante al lattosio. Anzi, ma che “Pochi la comprano ma questa bevanda è la migliore per abbassare il colesterolo e la glicemia”. Oggi vedremo come questo frutto e il suo estratto siano fonte di tanti benefici.

Stiamo parlando del Ficus Carica

Il fico comune e le sue molteplici varietà sono un vero toccasana per la nostra salute. Ricco di fibre è un ottimo rimedio per chi soffre di stitichezza e costipazione. Un recente studio ha confermato che le sue proprietà sono scientificamente riconosciute. E che possono essere sfruttate per risolvere un problema come quello della costipazione che affligge circa il 20% della popolazione mondiale.

Non solo, il fico è comunque un frutto delizioso da consumare sia fresco che secco. Perfetto da mangiare così o preparare come marmellata o da mettere sulla pizza. Viste le sue proprietà sarebbe meglio non esagerare con le porzioni. Per evitare di ottenere l’effetto opposto e quindi eccessivamente lassativo. Meglio limitarsi a massimo 4 fichi al giorno. Come già illustrato in un precedente articolo “Quanti fichi si possono mangiare al giorno senza incorrere in questo effetto collaterale”

Ecco che pochi lo sanno ma questo frutto estivo può essere una fonte incredibile di benefici. Non ci resta che approfittare dell’estate e gustarci questo incredibile frutto.

