Ogni tanto fa venire il mal di testa stare dietro alle tante tasse e tributi che ogni anno dobbiamo pagare. Con tutta probabilità, inoltre, il mal di testa si sarà accentuato dopo tutto il gran parlare creato a seguito degli imminenti aumenti di bollette di luce e gas. Proprio in merito a questI ci siamo trovati a fornire consigli utili per cercare di tamponare certe spese. Ad esempio, altro che stufette e termosifoni, ecco come scaldarsi in casa d’inverno praticamente gratis.

Tuttavia certe spese sono inevitabili e, per scongiurare che queste vengano evase, talvolta sono addebitate direttamente in bolletta. È il caso del canone Rai che dal 2016 è soggetto a questa modalità di accredito per tutti i possessori di una TV.

Ebbene, pochi lo sanno ma questi soggetti non pagano il canone RAI anche se possiedono una televisione

Ridurre le spese

Sembra impossibile riuscire a ridurre e contenere i pagamenti dei numerosi tributi che ogni anno ci vengono imposti. È il caso ad esempio del bollo auto. Tuttavia anche per questo tributo regionale questi soggetti non pagheranno il bollo auto per i prossimi 5 anni.

Così come per il bollo auto, approfondendo la ricerca è possibile scoprire di essere in possesso dei requisiti necessari per evitare di pagarne altri.

L’importo totale è del canone Rai è di 90 euro annui suddivisi in 10 rate mensili con addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche. Il tributo è imputato sulla “presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo” e pertanto moltissimi sono i soggetti coinvolti.

Eppure rispondendo a certi requisiti è possibile evitare il pagamento.

Tuttavia, già solo non essendo in possesso di un televisore è possibile evitare il pagamento inoltrando una comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Se infatti non si possiede un apparecchio capace di ricevere e decodificare segnali satellitari siamo esenti dal pagamento.

Ma non finisce qui, perché anche chi è in possesso del televisore può sventare l’addebito in bolletta del canone.

I soggetti interessati sono coloro che superano l’età di 75 anni ed un reddito inferiore ai 6.713,98 euro. Allo stesso modo sono esenti gli agenti diplomatici, funzionari e/o impiegati consolari, funzionari di organizzazioni internazionale. Infine possono non pagare il canone i militari di cittadinanza non italiana e chi fa parte del personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenente alle forze Nato.

In tutti gli altri casi il canone è obbligatorio. Per ulteriori dubbi, è possibile consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate.

