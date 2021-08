In Italia è in atto una vera rivoluzione nel settore televisivo. Alcuni anni dopo la transizione al segnale digitale, i consumatori dovranno presto adeguarsi ad un nuovo standard. Una nuova tecnologia che promette di migliorare la qualità audio video ma che obbligherà molti cittadini a cambiare il televisore. Fino a pochi giorni fa, la data cruciale sembrava essere il prossimo settembre. Una riunione al Ministero dello Sviluppo Economico tra Governo ed emittenti ha ridefinito il calendario della transizione. In altre parole, gli italiani avranno qualche tempo in più per adeguarsi e non rischiare di rimanere senza intrattenimento televisivo. Pochi lo sanno ma per guardare la televisione da ottobre cambia tutto e i primi mesi rischiano di essere davvero caotici.

Le tre fasi della transizione

Uno standard televisivo è la tecnologia usata dalle emittenti per trasmettere i loro programmi. Il Governo ha deciso di posticipare il passaggio al nuovo formato dal primo settembre al 15 ottobre prossimo. In questa prima fase le emittenti televisive inizieranno a trasmettere con il nuovo formato. Chi avesse televisori con almeno 10 anni di età potrebbe non riuscire più a visualizzare determinate emittenti. Con la necessità di acquistare un nuovo dispositivo più moderno e aggiornato. Il ritardo nella partenza della prima fase comporta anche uno slittamento generalizzato delle due successive. Insomma, ci sarà più tempo per adeguarsi e le date sembrano ora definitive.

Pochi lo sanno ma per guardare la televisione da ottobre cambia tutto

Anche le fasi successive risentiranno della decisione del MISE e i consumatori dovranno attendere qualche tempo per risintonizzare il televisore. La fase 2, infatti, non dovrebbe partire prima di gennaio 2022. Ancora incerta è la data della terza fase e quindi del definitivo abbandono della vecchia tecnologia. Il momento cioè in cui i vecchi televisori cesseranno definitivamente di funzionare. Presumibilmente questo non avverrà prima di gennaio 2023. In attesa di tutte queste novità, chi avesse un televisore datato può fare un semplice test. Basta infatti collegarsi ai canali 100 e 200 del digitale terrestre per capire se il televisore funzionerà anche con il nuovo standard. Se si visualizza correttamente un messaggio con la scritta “Test HEVC Main” l’apparecchio è compatibile con le nuove tecnologie. In caso contrario, bisognerà iniziare a pensare di sostituirlo con uno nuovo.