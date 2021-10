Pochi lo sanno ma per far smettere di russare il nostro amico a quattro zampe basterebbe seguire queste semplici regole

Russare è un problema comune. Affligge molti italiani, rovinando il loro sonno e quello di chi gli sta attorno. Non tutti sanno, però, che a soffrire di questa condizione fastidiosissima possono essere anche i nostri amici a quattro zampe. Perché il nostro cane russa? E come risolvere il problema? Vediamo insieme quali soluzioni potremmo adottare.

Innanzitutto, converrebbe fare una visita al veterinario. Il suo occhio esperto osserverà Fido per accertarsi che il problema non abbia cause morfologiche. Molti cani brachicefali, come il bulldog o il carlino, possono presentare difficoltà di respirazione. Il veterinario stabilirà se è il caso o meno di intervenire chirurgicamente. Potrebbe essere necessario aprire il setto nasale, o rimuovere un’ostruzione particolarmente importante.

Quando il cane è sovrappeso

I cani sono come noi: se vivono in modo sano, possono prevenire un gran numero di problemi. A causare il russamento potrebbe essere infatti un eccesso di grasso, che ostruisce le vie nasali. Facciamo seguire a Fido una dieta equilibrata e teniamolo in movimento. Smetterà di rovinare le nostre nottate con i suoi rantoli fastidiosi. Cosa più importante, vivrà una vita più sana e felice.

Attenzione alle allergie

I cani possono soffrire di allergie. Tra le possibili cause, un alimento mal tollerato dal loro organismo, il contatto con un prodotto irritante o un ambiente poco pulito. Attenzione agli acari della polvere, se siamo in casa. Dopo una passeggiata, assicuriamoci di pulire il cane con cura, per eliminare residui di polline e funghi. Attenzione anche ai profumi troppo intensi: ricordiamoci che l’olfatto canino è estremamente sensibile.

Vietato fumare

Sempre per rispetto del suo olfatto, e del suo delicato apparato respiratorio, evitiamo di accendere sigari e sigarette di fronte al cane. Il fumo passivo potrebbe danneggiarlo, causando problemi a breve e lungo termine. Chiediamo ai nostri ospiti di non fumare in sua presenza e non portiamolo in locali dove la qualità dell’aria è troppo bassa.

Aria fresca

Pochi lo sanno ma per far smettere di russare il nostro amico a quattro zampe basterebbe seguire queste semplici regole, una delle quali riguarda la stanza in cui dorme. Assicuriamoci che Fido riposi al caldo, onde evitare l’insorgere di raffreddori e la conseguente produzione di muco in eccesso. Tuttavia, controlliamo che l’aria non sia viziata. Arieggiamo la stanza, e teniamo la finestra aperta, se il clima lo permette.

Il giaciglio perfetto

L’ultimo consiglio riguarda il letto. Mettiamo un cuscino sotto la testa del nostro fedele compagno a quattro zampe. La posizione rialzata dovrebbe lasciare più libere le vie aeree, riducendo sensibilmente il russamento. Si consiglia poi l’acquisto di un giaciglio adatto. Un letto ortopedico, ad esempio, possibilmente con uno strato di memory foam. Anche un letto rotondo potrebbe funzionare, perché invoglierebbe il cane a raggomitolarsi, favorendo il passaggio dell’aria.