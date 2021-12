Ci sono alcuni alimenti che certamente potrebbero rivelarsi grandi amici in diverse occasioni. Infatti, non tutti ne sono consapevoli, ma i cibi che decidiamo di cucinare e poi servire a tavola influenzano non solo il nostro corpo all’esterno, ma anche all’interno. L’organismo, infatti, prende tutto ciò che può dagli alimenti che decidiamo di ingerire, sia aspetti positivi che negativi. E, proprio per questo motivo, dovremmo sempre raccogliere il maggior numero di informazioni possibili sugli alimenti che compriamo. E, in un momento successivo, basterà confrontarsi con il proprio medico, chiedendo delucidazioni.

Pochi lo sanno ma per evitare la formazione di gas nell’intestino potremmo affidarci a questo insospettabile e inaspettato ingrediente

Ci sono alcuni cibi che possono davvero essere grandi alleati della nostra salute. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, abbiamo indicato un alimento in particolare che potrebbe aiutarci a ridurre i livelli di colesterolo cattivo presenti nel sangue e alcune malattie cardiache. Oppure, in un altro articolo, abbiamo spiegato come un altro cibo nello specifico potrebbe rallentare l’invecchiamento e abbassare i livelli di glicemia che sembrano troppo alti. E oggi continuiamo la nostra lista, aggiungendo un alimento che molti consumano, ma di cui non tutti conoscono le proprietà. Stiamo parlando della valeriana. Infatti, pochi lo sanno ma per evitare la formazione di gas nell’intestino potremmo affidarci a questo insospettabile e inaspettato ingrediente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Tra le proprietà della valeriana c’è anche quella di ridurre il gas che potrebbe formarsi all’interno del nostro intestino

La valeriana è piuttosto famosa e nota, e tantissimi la usano. Soprattutto, viene spesso presa in considerazione come calmante. Infatti, diverse persone la utilizzano nelle situazioni di stress oppure per dormire meglio. E, anche in questo caso, nonostante molti ne facciano uso in modo indipendente, dovremmo sempre chiedere prima consiglio al nostro medico di fiducia. Ma questo ingrediente, comunque, ha tante altre proprietà meno note. La pianta di cui stiamo parlando, infatti, spesso presa sotto forma di infuso, apporta altri benefici. Come spiega Humanitas, questo ingrediente potrebbe essere usato anche come carminativo. Stiamo dicendo, nello specifico, che contiene alcune sostanze che potrebbero evitare che del gas si formi all’interno del nostro intestino. O comunque, in altri casi, favoriscono proprio l’emissione di questo gas, liberando l’intestino.

Sicuramente questa funzione, poco diffusa e conosciuta, potrebbe interessare diverse persone. E, se siamo tra queste, non dovremmo fare altro che chiamare il nostro medico di fiducia e chiedere consiglio. Infatti, in base alle sue indicazioni, potremo capire se avremo la possibilità di assumere la valeriana e anche in quali quantità. Infatti, nonostante sia un ingrediente naturale, assunta in modo eccessivo o sbagliato ha degli effetti collaterali, tra cui mal di testa o insonnia. Oppure, sarebbe meglio, secondo Humanitas, non consumarla in dolce attesa, durante la fase di allattamento o se si ha un’età al di sotto dei 6 anni. Per tutti questi motivi, prima di tutto, è meglio rivolgersi a un esperto.