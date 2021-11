Mantenersi in forma non è sempre così semplice. Spesso gli impegni di lavoro, la casa e i figli ci sottraggono tempo per prenderci cura di noi. Ed è così che trascuriamo l’attività fisica e ci lasciamo andare ad un’alimentazione poco sana.

Spesso pensiamo che siano solo la pancia o fianchi le zone su cui si accumula il grasso. In realtà, una delle zone critiche sia per gli uomini sia per le donne è la schiena. Tuttavia, pochi lo sanno ma per eliminare i tanto odiati rotolini sulla schiena potrebbero aiutare questi 4 semplici esercizi.

I rotolini di grasso che si accumulano sulla schiena possono farci sentire molto a disagio. Questi sono molto difficili da eliminare se non facciamo i giusti esercizi.

Tuttavia, se abbiniamo una corretta alimentazione a determinati esercizi, potremmo finalmente risolvere questo problema.

Pertanto, se vogliamo saperne di più, continuiamo a leggere questo articolo.

Il primo esercizio che suggeriamo è il crunch a bicicletta. Appartenente alla famiglia del più generico crunch, questo esercizio ci permette di definire l’addome e contemporaneamente ridurre il grasso sulla schiena. Infatti, il crunch a bicicletta sviluppa i muscoli addominali e rinforza la schiena.

Per farlo, stendiamoci a terra in posizione supina, possibilmente su un tappetino. Portiamo le mani dietro la testa e solleviamo le gambe in modo da formare un angolo di 90 gradi. Partendo da questa posizione, portiamo il ginocchio destro verso il petto e, torcendo il busto, tocchiamo il ginocchio col gomito sinistro.

Facciamo la stessa cosa dal lato opposto mantenendo un ritmo costante. Ripetiamo questo esercizio per 2 minuti e torniamo in posizione supina.

Plank

Il plank è un esercizio che permette al corpo di lavorare in maniera completa. Abbiamo già spiegato come eseguire il plank in maniera perfetta. Molti di noi sanno che questo esercizio lavora sull’addome rinforzando anche la schiena, le spalle e i glutei.

Il plank si esegue partendo dalla posizione prona. I gomiti dovranno formare un angolo di 90 gradi con le braccia. Le gambe saranno distese e ci dovremo sorreggere sulla punta dei piedi. Tenendo la schiena dritta e l’addome in tensione, cerchiamo di mantenere questa posizione per almeno 2 minuti.

Plank laterale

Un’altra variante del plank è quella laterale. Questo esercizio si esegue partendo posizionati sul fianco poggiando un gomito a terra. Tutto il nostro peso sarà concentrato sull’avambraccio. Questo dovrà formare un angolo a 90 gradi con il braccio, mentre le gambe saranno distese e i piedi uniti.

Partendo da questa posizione, solleviamo il bacino da terra portandolo in linea con la testa e la colonna vertebrale. Potremo mantenere la posizione oppure ripetere il movimento in cui solleviamo ed abbassiamo il bacino. Ripetiamo l’esercizio 1 minuto per parte.

Plank con la palla

Un’ulteriore variante del plank ci permetterà di ridurre i rotolini di grasso rinforzando la schiena. Partendo dalla posizione prona, poggiamo le gambe sopra una palla medica.

Le braccia saranno distese e sorreggeranno il nostro peso. La schiena dovrà restare ferma per tutta la durata dell’esercizio e parallela al pavimento. Mantenere la posizione per almeno 2 minuti al giorno, permetterà di rinforzare i muscoli della schiena, gli addominali e di ridurre i rotolini.