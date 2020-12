Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Pochi lo sanno, ma le cipolle sono grandi alleate dei capelli, ne promuovono la crescita e la lucentezza.

Chi lotta contro la caduta dei capelli o semplicemente vuole migliorarne l’aspetto con metodi naturali, è abituato a fare esperimenti crossover tra bagno e cucina.

In tanti hanno provato a spalmare miele, olio d’oliva, infusi di rosmarino, maschere all’avocado e persino uova e cognac come la principessa Sissi.

Chi è stato tanto coraggioso da cospargersi il capo di maionese non dovrebbe temere nemmeno la puzza di cipolla, giusto?

I bulbi di cipolla vanno d’accordo con i bulbi dei capelli

L’idea che questo bulbo odoroso sia benefico per cute e capelli può generare diffidenza, eppure pare sia proprio così. Lo possiamo dire basandoci su fondamenti scientifici e ricerche mirate.

Uno dei componenti che rendono la cipolla amica del capello è lo zolfo, responsabile anche del particolare odore. Anche la struttura proteica dei capelli è costituita da ponti disolfuro.

È forse per questo che gli sperimentatori hanno notato fusti più forti e lucenti con l’applicazione dei rimedi a base di cipolla.

Come sappiamo la cipolla ha un discreto potere antibatterico, antiossidante ed antinfiammatorio. Il succo di cipolla massaggiato sulla cute avrebbe poi effetti stimolanti sul microcircolo, contribuendo al nutrimento dei bulbi capilliferi.

Consideriamo infine l’apporto di sali minerali e vitamine, ed ecco spiegato perché cipolle potrebbero aiutare a rigenerare le chiome bisognose.

Il rimedio per promuovere la crescita di capelli sani

Servono una cipolla, un cucchiaio di olio di cocco e un cucchiaio di gel d’aloe vera.

Pulire e sbucciare la cipolla, conservando la buccia, perché servirà per il secondo rimedio.

Frullare la cipolla e filtrarne il succo, oppure usare direttamente una centrifuga o un estrattore.

Unire gli altri ingredienti, l’ideale è mischiarli in una bottiglietta pulita e agitare.

La lozione stimolante si applica sulla cute asciutta prima del lavaggio, massaggiando con i polpastrelli. Non bisogna trascurare nessun’area della testa, specialmente quelle più soggette a diradamento, ed è bene godersi il massaggio allo scalpo per qualche minuto. Tutto ciò che avanza si può distribuire sulle lunghezze dei capelli.

Coprire con una cuffietta, lasciare in posa per circa trenta minuti e poi lavare.

Lo shampoo dovrebbe essere in grado di rimuovere l’odorino di cipolla.

Usato una volta alla settimana questo impacco può ridurre la caduta dei capelli e stimolare la ricrescita.

Il risciacquo con decotto di bucce

Porre le bucce in un pentolino con un litro d’acqua e portare lentamente ad ebollizione. Raggiunto il bollore continuare a cuocere per circa dieci minuti. Spegnere e lasciar raffreddare con il coperchio chiuso. Una volta raggiunta la temperatura ambiente, filtrare il tutto e travasarlo in una bottiglia da due litri. Unire un litro d’acqua minerale oppure acqua del rubinetto non troppo calcarea. Aggiungere infine un cucchiaio di aceto di mele ed agitare.

Questo risciacquo leggermente acido si usa alla fine del normale lavaggio per rendere i capelli incredibilmente lucidi e disciplinati. Può anche conferire dei bei riflessi ramati.