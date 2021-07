Soffrire di alti livelli di colesterolo è un problema che presenta alcuni pericoli e non deve assolutamente essere sottovalutato. Bisognerebbe quindi apportare alcuni cambiamenti al proprio stile di vita e, in particolare, alle proprie abitudini alimentari.

Quale modo migliore allora per cambiare la propria alimentazione se non partendo dal pasto più importante della giornata: la colazione. Vediamo allora perché, pochi lo sanno, ma fare colazione con questi cibi aiuta a combattere il colesterolo cattivo e a vivere meglio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

I cibi da evitare assolutamente

Prima di parlare degli alimenti sani e nutrienti che aiutano a tenere a bada il colesterolo facciamo un piccolo elenco di quelli da evitare assolutamente. Innanzitutto il latte e lo yogurt, soprattutto se interi, sono da eliminare e sostituire invece con bevande vegetali a base di riso, mandorle o soia. Poi anche i grassi animali e i salumi vanno fortemente ridotti se non del tutto eliminati, soprattutto a colazione. Per finire anche il caffè, che non deve essere necessariamente bandito, ma consigliamo di non eccedere un massimo di tre tazzine al giorno.

Pochi lo sanno ma fare colazione con questi cibi aiuta a combattere il colesterolo

Tra gli elementi invece fortemente consigliati a colazione che ci aiutano a contrastare il colesterolo alto non potranno mancare i seguenti.

L’avocado, per esempio, anche se spesso ritenuto troppo calorico, è una potente fonte di nutrienti e acidi grassi monoinsaturi, perfetti per bilanciare il colesterolo. Senza contare che aggiunto alla nostra colazione ci regalerà una dose di energia extra, ideale per chi desidera allenarsi al mattino. Allo stesso modo bisognerebbe poi sostituire le farine raffinate con quelle integrali, preferendo quelle di cereali ricchi di fibre come la segale. Infatti, una fetta di pane di segale al mattino assieme a qualche goccia di olio extravergine d’oliva rappresenta un ottimo esempio di colazione anti-colesterolo.

Per finire, anche quello che beviamo è importante nella lotta contro il colesterolo alto. Basterà un poco di te bianco per ottenere tantissimi benefici per la salute dell’organismo, soprattutto a colazione. Bisogna però tener conto che da solo il te bianco non abbassa il colesterolo né ne normalizza i livelli: possiamo però considerarlo un fantastico depuratore e un ottimo integratore per uno stile di vita sano.

Approfondimento

5 alimenti buoni e genuini per combattere il caldo estivo e la spossatezza