In più occasioni si è trattato di cibi e alimenti che possono risultare dannosi per i nostri amici a quattro zampe. Nello specifico, in un precedente articolo si era trattato delle piante pericolose per i gatti (consultare qui).

Oggi, invece, si andrà alla scoperta di quegli ortaggi amici dei nostri felini. Non tutto il cibo, infatti, è dannoso per gli animali.

Perché pochi lo sanno ma ecco gli alimenti perfetti per un gatto sano a lungo. Infatti, anche se il gatto predilige la carne è del tutto normale inserire della verdura nella sua dieta. Si consiglia di cuocere sempre queste verdure per facilitare la digestione.

Pochi lo sanno ma ecco gli alimenti perfetti per un gatto sano a lungo

Le carote spesso sono presenti anche all’interno di mangimi preconfezionati per gatti. Infatti, crude o lessate sono ottime come integratori.

Ricche di fibre e vitamina A sono perfette per stimolare la diuresi nel gatto. Sarà sufficiente aggiungerne un po’ alla razione quotidiana di cibo.

In ogni caso si consiglia di servire carote cotte al proprio gatto per evitare problemi digestivi.

I piselli, poi, sono una buona fonte di carboidrati per il nostro gatto. Le fibre contenute in questo ortaggio faciliterà l’eliminazione delle scorie.

Meglio preferire quelli freschi ed evitare quelli in scatola che sono ricchi di conservanti e sale. Il sale, infatti, potrebbe provocare danni al nostro gatto.

La zucca e le zucchine sono alimenti in grado di apportare un buon numero di nutrienti quando vengono aggiunte al pasto.

La zucca, ricca di acqua e vitamine A e C è fondamentale per favorire il transito intestinale e ha proprietà antiossidanti.

Le zucchine, invece, sono una ottima fonte di sei minerali. Grazie al ridotto numero di calorie saranno perfette anche per i gatti leggermente in sovrappeso.

Tuttavia, anche nel caso di zucca e zucchine si consiglia di cuocerle prima di darle al gatto.

Raramente potranno essere date al gatto delle piccole fette di mela o di melone. La mela è perfetta per rafforzare la dentatura e favorire il transito intestinale. I pezzettini dovranno essere rigorosamente senza semi.

Per quanto riguarda il melone, invece, ricco di fibre, vitamine e acido folico va dato al gatto molto raramente. Eccedere potrebbe comportare lo sviluppo di patologie come il diabete per via della quantità di zuccheri presenti nel melone.

Tuttavia, prima di cambiare alimentazione al proprio animale si consiglia un consulto veterinario.